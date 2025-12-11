79歲美川憲一曝「孤獨住院」提遺囑 日媒揭：和珠寶遭竊有關

美川憲一罹患帕金森氏症，擔心時日不多。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本知名演歌歌手美川憲一上月公開罹患帕金森氏症，昨在東京出席記者會，針對病情進一步說明，且提及遺囑話題，引發外界關注。

日媒報導，「美川在今年9月被診斷出心跳節律異常，並接受心律調節器植入手術。術後復健期間因出現異常感受而再次檢查，才發現罹患帕金森氏症。不過目前已出院，靠藥物與復健已恢復到約60%的狀態。」

美川憲一是日本知名演歌歌手。（翻攝自X）

記者會上，美川精神奕奕地說：「只能做了不是嗎！一定要頑強的撐下去。」原本規劃拍照環節他要坐著拍，但他主動站起來、擺姿勢，積極回應攝影師的要求，不過隨後他突然感慨表示：「最近我覺得，是時候該寫遺囑了。」坦言因為自己獨自一人，東西、家當，甚至珠寶要給誰都會寫得清清楚楚。

一名演藝界人士解釋，美川有「不得不慎重」立遺囑交代珠寶去向的理由，表示「他（美川憲一）是出了名的珠寶收藏家，但過去遭遇總額高達一億日幣（約台幣2004萬元）規模的竊案。」包括1991年赴巴黎錄影、1993年事務所遭小偷等，甚至他在出道30週年的祖母綠珠寶禮物也曾遭竊。

報導指出美川在住院期間曾吐露內心孤獨：「夜深人靜時會覺得有點寂寞，會想著如果母親還在，應該會照顧我吧。」目前79歲的他，將在14日於愛知舉行與藝人「Korokke」的晚宴秀，盼今後仍持續帶給大家歡樂。

