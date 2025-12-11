《東京卍復仇者展》首度降臨台灣 高雄特展百樣精品曝

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》高雄場主視覺。（曼迪提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展要來了！曼迪傳播與日方爭取日本特展商品來台，將於12月27日在高雄登場，推出豐富台版展覽專屬商品，全面現貨到場。

高雄場「Mikey Mart」帶來豐富的特展商品，首推日本展特別推出的金銀版圖錄，金版圖錄收錄高畫質插畫、展覽原畫、X（原Twitter）插圖、漫畫分鏡稿等，而銀版圖錄收錄特展完整記錄照片、角色資料、最終章構想，及和久井老師給粉絲的訊息等。

台灣展更首賣帥氣的壓克力鑰匙圈、T恤、多種設計胸章、不鏽鋼保溫隨行杯、帆布小提袋、壓克力票卡夾、冷燙色紙等等，超過百樣商品任你選擇。

來場的粉絲可到Café stand購買展覽限定特製餐點，5款冷泡茶使用精緻印刷玻璃瓶裝，不僅瓶身設計帥氣時尚，還能重複使用，購買即贈隨機款角色杯墊。

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》高雄場預售票熱賣中，入場再送「日本原裝進口角色貼紙」，參觀前請先預約入場，更多展覽及商品情報，請注意曼迪傳播官方公告。

