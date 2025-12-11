自由電子報
娛樂 最新消息

PSY遭爆非法取藥！警方搜公司＋車輛全面開挖 公司急回應

PSY被抓到涉嫌非法取得藥物。（翻攝自X）PSY被抓到涉嫌非法取得藥物。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「江南大叔」PSY今（11）遭韓媒爆料，涉嫌非法獲取精神類藥品（安眠藥），近期被警方以違反《醫療法》為由，對他的公司P NATION、車輛等進行強制搜查，對此，他的經紀公司稍早發出正式回應。

PSY因一首《江南Style》紅遍全球，只是近日因涉嫌讓經紀人等人代為取得精神性醫藥品，引發韓網關注；韓媒報導，首爾西大門警察署為確認與PSY相關的嫌疑，近日對所屬公司、車輛進行扣押搜查，並掌握他的手機展開取證，後續不排除傳喚他本人接受調查。

報導指出，PSY自2022年起至近期，涉嫌在未經面對面診療的情況下，於首爾某大學醫院獲得精神性醫藥品，並讓經紀人等第三方代為領取，而開立該藥物處方的大學醫院教授也被立案為嫌疑人。

據悉，藥物是用於治療焦慮、睡眠障礙與憂鬱症狀的藥物，因具有依賴性與成癮性，原則上得經過面對面診療與本人直接領藥。

對此，P NATION坦言因行程繁忙，讓經紀人代為領取專科處方安眠藥是不對的，不過否認濫用藥物，也沒有沒有代替診察或代開處方的情況，目前案件仍進一步調查中。

