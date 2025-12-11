Lu典夫妻首同台跨年 權恩妃跨海報到「甜喊想喝珍奶」

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊帶來感染力十足的演出。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（11）日正式啟動倒數，高流海豚館舉行卡司發布記者會，主持陣容陳漢典、「木木」林葦妮合體亮相，嗨喊要陪全台民眾一起嗨到2026。AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊也帶來火力全開的唱跳演出，搶先點燃跨年氣氛。

韓國「水彈女王」權恩妃將降臨高雄跨年舞台。（年代提供）

本次最大亮點之一，是宣布韓國超高人氣「水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）確定加盟跨年夜。她特別跨海錄製 VCR，以甜美微笑向高雄粉絲問好，「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」瞬間把現場氣氛推到最高點。擁有超過287萬IG粉絲的她，被網友封為「舞台影片讓人一看停不下來」的魅力歌姬，這次接下高雄市府邀請，她興奮表示：「希望有時間再喝珍奶、吃小籠湯包！」

「2026雄嗨趴」跨年晚會主持人陳漢典搭檔「木木」林葦妮於今日啟動儀式暨卡司發布記者會亮相。（年代提供）

主持人陳漢典也透露，今年是出道以來首次與新婚妻子「Lulu」黃路梓茵同台跨年，直呼心情超興奮。「木木」林葦妮則感動分享，曾主持AcQUA源少年的出道記者會，如今看他們登上跨年舞台「就像一起長大」。AcQUA源少年更驚喜預告，將在跨年夜與「鼓鼓」呂思緯合作；正在美國求學的須弘道更是用視訊方式跨海排練，超敬業準備高雄限定舞台。

AcQUA源少年透露，將與前輩「鼓鼓」呂思緯在跨年晚會上合作，也正在緊鑼密鼓籌備獻給高雄的獨家表演。（年代提供）

《2026雄嗨趴》卡司陣容金光閃閃，包括「Lulu」黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、「鼓鼓」呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA 源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie 安吉等多人輪番演出，讓粉絲直呼：「好想快轉到跨年夜！」

