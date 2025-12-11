自由電子報
娛樂 最新消息

浩角翔起退流行了？啦啦隊女神「阿翔認成浩子」尷尬了

籃籃（左起）、Mingo、阿翔、楊繡惠錄製節目。（民視提供）籃籃（左起）、Mingo、阿翔、楊繡惠錄製節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，日前來到高雄苓雅區，主持群身穿啦啦隊服，在高雄流行音樂中心前跳著浩角翔起的《萬萬人迷》入場，這集還找來韓籍啦啦隊女孩「Mingo」朴旻曙，被問到認不認識「浩角翔起」？，雖然Mingo自信點頭說知道，但還是將阿翔誤認成浩子，讓阿翔現場石化。

阿翔介紹到為什麼要跳這首流行音樂呢？因為他們就在流行音樂中心前面，籃籃無情吐嘈直呼：「這首歌也發行10年了吧，也不算流行吧！」阿翔則說籃籃那時候還在上學讀書，當然不懂，轉頭問楊繡惠：「這首歌流行的時候，妳有參與到吧？」，楊繡惠回答：「今天第一次聽到！」

韓國來賓Mingo進場，熱舞一段讓眾人歡呼叫好，籃籃笑著說這才是流行音樂。接著阿翔問MINGO知不知道浩角翔起？Mingo表示知道，阿翔接著問浩角翔起有兩個人，一位是浩子，一位是阿翔，「妳知道我是哪一位嗎？」Mingo當場回浩子，讓阿翔當場石化。

籃籃（右）、Mingo。（民視提供）籃籃（右）、Mingo。（民視提供）

一行人抵達港邊，眾人驚呼怎麼會看到「泡水車」，接著與職人曾俊凱副總見面，眾人好奇怎麼會把船設計成車的模樣？職人解釋道公司員工旅遊曾經到杜拜玩，眾人親眼目睹了海上超跑，覺得相當新奇，於是想嘗試也將自家遊艇打造成跑車的造型。

眾人聽完後，紛紛羨慕表示員工旅遊去杜拜也太好了，楊繡惠忍不住表示，好想當職人的員工，籃籃更語出驚人地說：「還是你們收購我們公司，現在變成我們老闆，帶我們去員工旅遊！」讓職人哭笑不得。

點圖放大header
點圖放大body

