《信號》趙震雄宣布引退 高麗大學教授逆風力挺原因曝

影帝趙震雄因黑歷史遭掀，日前宣布引退。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕出演韓劇《信號》的韓國影帝趙震雄5日遭《Dispatch》踢爆年少涉及強盜、偷車，被送進少年觀護所，甚至傳出痛毆丁海寅，6日隨即宣布引退；不過今（11）有韓國高麗大學法學研究所教授逆風力挺，直言不認為趙震雄需要引退。

針對演員趙震雄事件，法學界提出「應該給予新機會」的意見；高麗大學教授朴敬信（박경신，音譯）在YTN廣播《睿智的電台生活》時表示：「即使曾經做錯事，給予新的機會是一件非常重要的事。」

朴教授表示：「應該就趙震雄展開自由的討論。支持趙震雄的人，不該去批評《Dispatch》，而應該聯絡KBS、SBS，質疑為何他們急著刪除趙震雄的痕跡，並主張：難道不應該進行更多討論嗎？」

朴教授強調：「特別是趙震雄現在已經是成年人，在我看來，他已經被教化了，非常成功的被教化。因此沒必要再把少年司法程序的目標用在他身上。」補充：「希望趙震雄能在此時真心向受害者道歉並請求原諒，獲得允許後再繼續演戲。」

最後朴教授再次強調，「（事件的）觀點會因人而異。試圖強迫某一方接受特定觀點，才是錯誤的。」

