娛樂 最新消息

邱凱偉、方志友爆「伴郎伴娘」隱藏緣分！周董婚禮早就同框

《花甲少年趣旅行》方志友（左起）、庹宗華、邱凱偉與陸小芬攜手共遊台中。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》方志友（左起）、庹宗華、邱凱偉與陸小芬攜手共遊台中。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境綜藝《花甲少年趣旅行》，由「花甲組」庹宗華、陸小芬領軍，攜手「少年組」邱凱偉與方志友，一同展開富含文化氣息的台中旅行。邱凱偉、方志友接受MyVideo專訪，分享旅途中滿滿驚喜與難忘回憶。

首次加入《花甲》的邱凱偉笑說自己最愛未知感，就像在看魔術表演，「希望永遠保持驚喜！」但自嘲是句點王，原本擔心會讓節目變得無聊，見到多年好友方志友後瞬間安心，「她很會帶氣氛，讓我放心很多。」兩人緣分深厚，竟可追溯到周杰倫的英國婚禮，當時邱凱偉是伴郎、方志友則是伴娘；之後又在《我的婆婆怎麼那麼可愛》與方志友的老公楊銘威飾演家人，再次結下緣分。

喜歡馬的方志友（右2）帶陸小芬（右1）、庹宗華（左2）與邱凱偉（左1）體驗騎馬行程。（台灣大哥大MyVideo提供）喜歡馬的方志友（右2）帶陸小芬（右1）、庹宗華（左2）與邱凱偉（左1）體驗騎馬行程。（台灣大哥大MyVideo提供）

邱凱偉坦言，雖然看過陸小芬無數經典作品，但從沒想過會與影后一起旅行，難免一開始有些距離感，「結果見面後完全顛覆想像，小芬姐親切、貼心又溫暖！」而對於多年合作的庹宗華，他更是讚不絕口，「宗華哥什麼都懂，又怕大家無聊，一路話題不斷，是最貼心的大哥。」方志友也被庹宗華的「反差萌」驚豔，「他超溫柔、超有耐心，一點架子都沒有！」

節目中最讓邱凱偉難忘的行程，是陸小芬特別安排的《本日公休》主場景巡禮，「一踏進理髮店就像穿越時空，看著兩位『阿蕊』聊天，真的回到電影裡了。」不過主演該片的方志友卻遺憾沒能同行，「我原本超期待回到『阿蕊家』，結果那天突然跑去急診，真的扼腕！」

陸小芬（右2）率領庹宗華（右1）、邱凱偉（左1）重回電影拍攝《本日公休》現場。（台灣大哥大MyVideo提供）陸小芬（右2）率領庹宗華（右1）、邱凱偉（左1）重回電影拍攝《本日公休》現場。（台灣大哥大MyVideo提供）

雖錯過部分行程，方志友仍難忘挑戰騎馬的瞬間，「看到小芬姐克服恐懼、最後露出燦笑，我整個被暖到。」她更大讚邱凱偉的台中「私房口袋名單」驚喜滿滿，從美食到潮牌店都讓眾人眼睛一亮，「深刻感受到『出外靠朋友』是真的！」她也向旅伴們深深致謝，「謝謝大家接納我安排的行程，也包容我因身體不適缺席的部分，很開心能和你們一起旅行。」

