周杰倫4.19億播放奪冠！ YouTube Music台灣Top15出爐

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫強勢奪冠！YouTube Music公布「2025台灣播放次數最高歌手榜單」，周董以4.19億驚人播放量遙遙領先第2名的「en」王翊恩，以及累積1.36億的五月天，開出極大差距，網友直呼「完全無敵」，榜單前15名華語與韓流勢力並立，也引發兩大市場熱度比較。

YouTube Music公布今年度台灣區Top 15歌手排行，華語、韓流作品依舊是平台主流聲量，從第4名到第15名依序為i-dle、林俊傑、鄧紫棋、周興哲、aespa、玖壹壹、ROSÉ、Bruno Mars、BABYMONSTER、SEVENTEEN、蔡依林與BLACKPINK，涵蓋樂團、偶像團體到創作歌手，整體播放數皆相當亮眼，值得注意的是今年榜單仍呈現多元曲風共存的趨勢。

榜單第3名由五月天拿下，累積1.36億播放；第2名則是網路歌手「en」王翊恩，以1.85億成績搶下亞軍，兩組皆展現穩定播放量與黏著度，持續吸引大量聽眾。然而，榜首周杰倫的聲勢依舊難以撼動，經典歌曲長年維持高收聽，加上跨世代粉絲支持，使總播放量拉出龐大差距，穩坐冠軍。

今年前15名完整名單顯示，周杰倫以4.19億播放量拿下第1，後續依序為「en」王翊恩、五月天、i-dle、林俊傑、鄧紫棋、周興哲、aespa、玖壹壹、ROSÉ、Bruno Mars、BABYMONSTER、SEVENTEEN、蔡依林與BLACKPINK。榜單釋出後引發廣大討論，許多網友驚艷表示「周杰倫真的代替不了」、「韓流與華語都太強」，並對不同歌手的受眾結構與曲風流行趨勢提出熱議。

【2025台灣YouTube Music 播放次數最多的歌手 Top15】

1. 周杰倫Jay Chou — 4.19億

2.「en」王翊恩— 1.85億

3. 五月天 Mayday — 1.36億

4. i-dle — 1.31億

5. 林俊傑JJ Lin — 1.30億

6. 鄧紫棋G.E.M. — 1.29億

7. 周興哲 Eric Chou — 1.24億

8. aespa — 1.19億

9. 玖壹壹 — 1.15億

10. ROSÉ — 1.03億

11. Bruno Mars — 1.01億

12. BABYMONSTER — 1.01億

13. SEVENTEEN — 9600 萬

14. 蔡依林 Jolin Tsai — 9600 萬

15. BLACKPINK — 9460 萬

