利特、孝淵助陣《客家廚房2》 江宏傑曝「比手畫腳」默契秘辛

〔記者傅茗渝／台北報導〕台韓聯手打造的實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》目前在中天綜合台熱播中，話題持續攀升。本季不僅集合原班底Super Junior 利特、温昇豪、韓籍主廚李元日與江宏傑，更加入少女時代孝淵、陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡主廚及百萬YouTuber喜飯，豪華陣容吸睛度爆棚。本季以分隊方式良性競爭，展現精彩又熱血的團隊對決。

因媽媽是客家人，江宏傑錄影更有使命感，把客家味帶到韓國。（中天電視提供）因媽媽是客家人，江宏傑錄影更有使命感，把客家味帶到韓國。（中天電視提供）

母親是客家人的江宏傑，再度擔任「二廚」角色，他坦言因節目讓他與客家料理的連結更深，「透過節目把客家菜帶到韓國，讓更多人了解客家文化的魅力，很特別也很有意義。」他笑說第二季比第一季更能掌握節奏，也與成員合作得更自然，儘管加入許多新面孔，「但完全沒有陌生感，很快就找到默契。」

其中讓他印象最深的，是一道把客家鹹湯圓結合義式奶油醬的創意料理，「聽起來衝突、吃起來卻超和諧，義式風味中還留著鹹湯圓的香氣，非常驚喜。」

江宏傑再披二廚戰袍，自曝錄影全靠「比手畫腳」抓默契。（中天電視提供）江宏傑再披二廚戰袍，自曝錄影全靠「比手畫腳」抓默契。（中天電視提供）

在內場與韓籍主廚趙序衡合作，語言卻成最大挑戰。江宏傑透露兩人常用「寫字、比手畫腳」溝通，反而激發更多好玩互動，也讓彼此默契大增。

韓籍主廚李元日迷上客家醃漬文化，孝淵進廚房忙到蹲地休息。（中天電視提供）韓籍主廚李元日迷上客家醃漬文化，孝淵進廚房忙到蹲地休息。（中天電視提供）

韓國主廚李元日則迷上客家獨特的醃漬文化，直呼：「客家料理的精髓，是長時間累積的傳統與保存方式。」本季能大量運用他最愛的醃芥菜，讓他興奮不已。他也大讚首次擔任二廚的少女時代孝淵雖缺乏商業廚房經驗，但拚勁十足，「她累到蹲著休息、眼神放空的樣子，其實有點可愛。」

李元日表示，本季面臨語言不通卻要接待大量客人，只能靠肢體語言與少量詞彙努力溝通，雖然辛苦卻成就感滿滿，「看到客人微笑，就知道一切都值得。」他也形容團隊既競爭又溫暖，「激烈火花中常有會心一笑的瞬間，希望觀眾都能感受到我們的努力與歡笑。」

《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間10點於中天綜合台播出；每週日晚間8點於客家電視台播出。

