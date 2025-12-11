自由電子報
娛樂 最新消息

陳意涵挑戰最狠媽媽角色 《陽光女子合唱團》當起「淚之女王」

陳意涵在《陽光女子合唱團》很會掉淚，被導演封為「淚之女王」。（壹壹喜喜提供）陳意涵在《陽光女子合唱團》很會掉淚，被導演封為「淚之女王」。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕陳意涵在新片《陽光女子合唱團》一次展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差；片中飾演的母親，因保護腹中胎兒，不慎失手殺死丈夫，遭導演林孝謙逼出本能新高點。

陳意涵歷經過小巨蛋嘉賓與《乘風破浪》的洗禮，笑說戲裡演唱只是「一塊小蛋糕」（很簡單之意），但觀眾卻會看到戲裡戲外判若兩人的反差魅力，像是片中唱歌大走音，戲外卻能隨時隨地開唱。

提到演出最難的部分，陳意涵表示合唱團要很多人一起，還要合聲，得需要極大默契，今天劇組特別曝光她在戲裡戲外的可愛片段，像是她在片中拉高聲音狂吼大唱《祝你生日快樂》，旁邊對手要制止她說：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」

陳意涵（左三）在《陽光女子合唱團》把小演員帶回家培養感情。（壹壹喜喜提供）陳意涵（左三）在《陽光女子合唱團》把小演員帶回家培養感情。（壹壹喜喜提供）

繼上回《比悲傷更悲傷的故事》後，陳意涵再次和林孝謙導演的合作，導演安排陳意涵有各種不同層次的哭戲，尤其是她這次飾演堅強媽媽，必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分，讓陳意涵忍不住自豪：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

另外，片中小演員因為抗拒鏡頭前的表演，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她和自己的小孩一起玩，另外一位五歲的小演員得知「媽媽」演戲時間較晚，還跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」展現十足貼心。

《陽光女子合唱團》將於12月24至28日上映口碑場、12月31日全台上映。

