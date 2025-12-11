D.O.放鳥金宇彬 親口證實「缺席婚禮」原因感人

韓國男星金宇彬（下）本月20日將與長跑10年的女友申敏兒結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男神金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，兩人一起對抗癌症病魔，淬鍊出深厚感情，如今兩人即將步入婚姻殿堂，許多粉絲都非常感動。金宇彬的婚禮將在12月20日以非公開形式舉行，喜帖也在稍早曝光，遺憾的是原本約好要在金宇彬婚禮上唱祝歌的好友D.O.已經親口證實將缺席金宇彬婚禮，他曝光原因：「以EXO為主」。

EXO成員D.O.（中）原本要在金宇彬（右）的婚禮上唱祝歌。（翻攝自IG）

D.O.當日因所屬團體EXO將出席MMA頒獎典禮，所以原本打算在金宇彬婚禮上唱祝歌的他，只能向好友說抱歉。D.O.經過反覆思量，今（11）接受媒體採訪時還是坦言：「原本約好我要唱祝歌，我也認為我是要唱祝歌的人」，但好友的婚禮和團體活動撞期，為了EXO，D.O.只好忍痛放棄金宇彬婚禮。他對媒體說：「工作很重要，婚禮當然也很重要，但老實說，如果要說哪個是優先，我認為EXO是優先。」金宇彬對他的決定也十分諒解，足見兩人好交情。

選擇「EXO優先」的D.O.難過表示，「我要對宇彬哥更好，哥自己也明白這是沒辦法的事，雖然有點遺憾，但他能理解，所以沒關係。」

金宇彬表示能體諒D.O.以團體為優先的心情。（翻攝自IG）

