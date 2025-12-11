自由電子報
娛樂 最新消息

阮經天幸福肥？ 網友直擊韓國疑似約會小女友

網友在首爾巧遇阮經天（中）要求合照，獲得加碼福利。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕男星阮經天先前被爆出正與小他20歲的中國白富美戀愛ing，更指出這位緋聞女友正在韓國求學。近日網友曬出在首爾漢南洞巧遇阮經天的照片，裡頭有一名緊跟在阮經天身旁的女子，疑似就是傳說中的「緋聞女友」。

網友認為阮經天（右二）到韓國是和緋聞女友（右，紅色箭頭）約會。（翻攝自小紅書）網友認為阮經天（右二）到韓國是和緋聞女友（右，紅色箭頭）約會。（翻攝自小紅書）

小紅書上流傳著網友自稱在首爾巧遇阮經天的照片，他還親切地答應合照。站在兩名網友中間的阮經天還非常大方的轉頭朝其中一位放送甜蜜注視，讓網友羞紅了臉，開心說「激動得跺腳」。不僅這兩名獲得合照的幸運網友，還有人購物遇上阮經天及其家人，網友表示，自己聽到有台灣腔說話聲，回頭看才發現阮經天，聽見招呼聲的他也同樣有禮的微笑回應，走在阮經天身邊一位身穿淺色羽絨外套的女性則從頭到尾都沒有回頭，網友猜測她就是傳聞中的「緋聞女友」。

網友拍到的阮經天似乎有點幸福肥。（翻攝自小紅書）網友拍到的阮經天似乎有點幸福肥。（翻攝自小紅書）

事實上，本月8日就有網友說自己在泰國曼谷看見阮經天，沒想到隔日他人就出現在韓國，從網友曝光的照片看來，阮經天帥氣依舊，只不過比較起先前，似乎有那麼一點點的幸福肥。

