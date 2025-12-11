耶誕城演唱會倒數！熊仔、J.Sheon接棒彩排 卡司表演搶先看

「小樂」吳思賢於彩排演唱新歌。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12／13（六）及12／14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。今（11）日是首日彩排，由李東軒率先登場，「小樂」吳思賢、熊仔接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。

李東軒率先登場彩排。（TVBS提供）

J.Sheon火力全開，一連彩排《輸情歌》及《你不用懂》等耳熟能詳曲目，臺下觀眾也隨著歌聲搖擺。薛恩、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。

今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」轉播亦結合AR科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。活動兩日將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，次（14）日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生等堅強演唱陣容，讓樂迷們期待值破表。

彩排次（12）日，將由韋禮安、芒果醬、麋先生及婁峻碩等堅強演唱陣容輪番登臺，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。

