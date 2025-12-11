自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

耶誕城演唱會倒數！熊仔、J.Sheon接棒彩排 卡司表演搶先看

「小樂」吳思賢於彩排演唱新歌。（TVBS提供）「小樂」吳思賢於彩排演唱新歌。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12／13（六）及12／14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。今（11）日是首日彩排，由李東軒率先登場，「小樂」吳思賢、熊仔接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。

李東軒率先登場彩排。（TVBS提供）李東軒率先登場彩排。（TVBS提供）

J.Sheon火力全開，一連彩排《輸情歌》及《你不用懂》等耳熟能詳曲目，臺下觀眾也隨著歌聲搖擺。薛恩、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。

今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」轉播亦結合AR科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。活動兩日將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，次（14）日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生等堅強演唱陣容，讓樂迷們期待值破表。

彩排次（12）日，將由韋禮安、芒果醬、麋先生及婁峻碩等堅強演唱陣容輪番登臺，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中