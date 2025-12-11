自由電子報
娛樂 最新消息

錦榮拍肩挑釁李玖哲 徐展元驚喊：腿長至少多15公分

全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷、收視持續攀升。（好看娛樂提供）全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷、收視持續攀升。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創的大型混合健身競技節目《最強的身體》討論度持續攀高，本週即將播出的第18集星光熠熠，40+男單組找來李玖哲、王少偉、錦榮、惟毅、羅平同場較勁，其中李玖哲更被視為奪冠大熱門。

錦榮在跑步時海放對手。（好看娛樂提供）錦榮在跑步時海放對手。（好看娛樂提供）

然而賽事火藥味十足，在啞鈴與跑步項目中，錦榮屢屢展現「大長腿優勢」，他先是在場邊調侃：「我知道他（李玖哲）很快，但他的距離比較短。」比賽時更以步幅壓制全場，主播徐展元直呼「腿長至少多15公分！」錦榮超車瞬間還輕拍對方肩膀，挑釁意味十足，讓李玖哲笑喊：「名次被奪、面子也被奪。」

李玖哲賽後表示對手太強！直呼名次被奪，面子也被奪。（好看娛樂提供）李玖哲賽後表示對手太強！直呼名次被奪，面子也被奪。（好看娛樂提供）

49歲王少偉身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。（好看娛樂提供）49歲王少偉身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。（好看娛樂提供）

49歲的王少偉則是40+組年紀最大，但狀態依舊驚人，他笑稱播出時自己就正式踏入50+：「早知道報50歲以上組比較有勝算。」他的緊實身材震撼現場，更驚喜迎來昔日5566隊友彭小刀到場應援，兩人久違同台默契依舊，「56不能亡」的兄弟情瞬間讓現場沸騰。

彭小刀與潘君侖搭檔挑戰男雙。（好看娛樂提供）彭小刀與潘君侖搭檔挑戰男雙。（好看娛樂提供）

彭小刀這回也搭檔潘君侖挑戰男雙組，他坦言原本想靠對方體能加分，沒想到第一次訓練就被操到喊吃不消，還笑稱：「如果不降重量，56就會亡！」兩人最終靠著密集訓練，在比賽當天打破大會紀錄，讓主播驚呼不斷。

《原子少年》的「ATLANTIX」呂植宇與「F.F.O.」加藤琉士，兩位高人氣偶像，攜手加入賽事。（好看娛樂提供）《原子少年》的「ATLANTIX」呂植宇與「F.F.O.」加藤琉士，兩位高人氣偶像，攜手加入賽事。（好看娛樂提供）

男雙組另一組焦點則是來自《原子少年》的 ATLANTIX 呂植宇與 F.F.O. 加藤琉士，兩人高人氣吸引約200名女粉絲冒高雄酷熱到場應援，尖叫聲震天。節目也迎來「瘋神無雙」的香蕉與逸祥驚喜合體，逸祥更放話：「等下這些粉絲都會變成我的！」為緊張刺激的賽事增添滿滿綜藝效果。

《最強的身體》將於8月17日起，每週日晚上8點在台視主頻熱血開賽；中華電信 MOD / Hami Video 8月24日起每週日凌晨12點上線；官方YouTube頻道則於8月19日起每週二中午12點更新最新集數。

