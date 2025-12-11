動畫迷嗨翻！《膽大黨》、《孤獨搖滾！》現蹤大港開唱

AiNA THE END獻出海外音樂節首秀。（出日音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2026大港開唱日前公布首波陣容陽帆掀起熱烈討論，近期又連續釋出兩波演出名單，在知名動畫《孤獨搖滾！》中獲得無數樂迷喜愛的「團結Band」，演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰，意想不到的表演嘉賓讓不少日搖迷熱血直呼：「今年大港太猛了！絕對必搶票啊！」

大港開唱近期祭出多組強勁日團陣容，曾在去年來台舉辦個人專場，並將於年底登上NHK 紅白歌合戰的AiNA THE END，以一首《膽大黨》第二季片頭曲《革命道中 - On The Way》受到關注，除了登上日本告示牌冠軍，累積社群平台播放次數更突破12億次。外型甜美可愛的AiNA THE END，擁有極具反差的渾厚嗓音，讓她去年在武道館首次舉辦個人公演就造成門票秒殺，首次來到大港獻聲，將把她特有的演出魅力毫不保留直送港灣。

大港開唱驚喜陣容持續放送，團結Band確定登台。（出日音樂提供）

「團結Bnad」今年2月首次舉辦大型體育館個唱「We will B」，隨著動畫第二季製作確定，人氣持續看漲，「團結Band」首次出演海外音樂祭便獻給大港開唱，本次更派出兩位人氣聲優，包含青山吉能（飾後藤一里、小孤獨）、長谷川育美（飾喜多郁代），相信能讓動漫迷驚喜連連。

滅火器是「大港之友」。（出日音樂提供）

眾所期待的台灣樂團也蓄勢待發，落日飛車闊別三年終於重返駁二港灣，隨著新專輯奪下各大年終榜單好評，肯定是本屆樂迷最期待的台團之一。康士坦的變化球八度回到大港，讓經典旋律響徹海景第一排。身為「大港之友」的滅火器，從2006年首屆就一路相挺到底，20年來累積15次登台紀錄，絕對是最能代表「人生」關鍵字的樂團，慶祝大港開唱邁入全新里程碑。

落日飛車重返大港。（出日音樂提供）

備受矚目的新團共振效應也驚喜出現在最新一波名單裡，該團吉他手馮羿曾是大港開唱年紀最小（10歲）的登台表演者，當年用以一把烏克麗麗闖入「亞洲達人秀」決賽，更在大港舞台獻唱《愛情限時批》，如今八年過去，已經成為大人的他改彈奏吉他，以今年備受看好的人氣新團之姿重返大港，為「人生音樂祭」做出最美好的註解。

2026大港開唱將採「實名制」購票，並於12／16中午12:00開放國泰世華CUBE信用卡優先購票，並於12／17 中午12:00開放大港人優先購票（免費加入大港人12／4~12／14），一般售票於12／18中午12:00正式開賣，詳細購票資訊可參閱大港開唱官方社群。

