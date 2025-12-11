自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

動畫迷嗨翻！《膽大黨》、《孤獨搖滾！》現蹤大港開唱

AiNA THE END獻出海外音樂節首秀。（出日音樂提供）AiNA THE END獻出海外音樂節首秀。（出日音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2026大港開唱日前公布首波陣容陽帆掀起熱烈討論，近期又連續釋出兩波演出名單，在知名動畫《孤獨搖滾！》中獲得無數樂迷喜愛的「團結Band」，演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰，意想不到的表演嘉賓讓不少日搖迷熱血直呼：「今年大港太猛了！絕對必搶票啊！」

大港開唱近期祭出多組強勁日團陣容，曾在去年來台舉辦個人專場，並將於年底登上NHK 紅白歌合戰的AiNA THE END，以一首《膽大黨》第二季片頭曲《革命道中 - On The Way》受到關注，除了登上日本告示牌冠軍，累積社群平台播放次數更突破12億次。外型甜美可愛的AiNA THE END，擁有極具反差的渾厚嗓音，讓她去年在武道館首次舉辦個人公演就造成門票秒殺，首次來到大港獻聲，將把她特有的演出魅力毫不保留直送港灣。

大港開唱驚喜陣容持續放送，團結Band確定登台。（出日音樂提供）大港開唱驚喜陣容持續放送，團結Band確定登台。（出日音樂提供）

「團結Bnad」今年2月首次舉辦大型體育館個唱「We will B」，隨著動畫第二季製作確定，人氣持續看漲，「團結Band」首次出演海外音樂祭便獻給大港開唱，本次更派出兩位人氣聲優，包含青山吉能（飾後藤一里、小孤獨）、長谷川育美（飾喜多郁代），相信能讓動漫迷驚喜連連。

滅火器是「大港之友」。（出日音樂提供）滅火器是「大港之友」。（出日音樂提供）

眾所期待的台灣樂團也蓄勢待發，落日飛車闊別三年終於重返駁二港灣，隨著新專輯奪下各大年終榜單好評，肯定是本屆樂迷最期待的台團之一。康士坦的變化球八度回到大港，讓經典旋律響徹海景第一排。身為「大港之友」的滅火器，從2006年首屆就一路相挺到底，20年來累積15次登台紀錄，絕對是最能代表「人生」關鍵字的樂團，慶祝大港開唱邁入全新里程碑。

落日飛車重返大港。（出日音樂提供）落日飛車重返大港。（出日音樂提供）

備受矚目的新團共振效應也驚喜出現在最新一波名單裡，該團吉他手馮羿曾是大港開唱年紀最小（10歲）的登台表演者，當年用以一把烏克麗麗闖入「亞洲達人秀」決賽，更在大港舞台獻唱《愛情限時批》，如今八年過去，已經成為大人的他改彈奏吉他，以今年備受看好的人氣新團之姿重返大港，為「人生音樂祭」做出最美好的註解。

2026大港開唱將採「實名制」購票，並於12／16中午12:00開放國泰世華CUBE信用卡優先購票，並於12／17 中午12:00開放大港人優先購票（免費加入大港人12／4~12／14），一般售票於12／18中午12:00正式開賣，詳細購票資訊可參閱大港開唱官方社群。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中