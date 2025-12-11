資深媒體人直播中猝死 驚悚一刻畫面全流出

多明尼加資深媒體人馬力奧．烏雷尼直播時猝死。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕多明尼加資深媒體人馬力奧．烏雷尼亞本月3日參加直播節目時，原本直挺挺坐在沙發上的他突然喪失意識，身體突然癱軟倒臥在沙發上，緊急送醫後宣告不治，由於是直播節目，畫面直接曝光在大眾眼前，也在網路引起瘋傳，震撼當地。

烏雷尼亞當時受邀參與節目，從畫面中可見原本坐在沙發上等待發言的他，前一秒還好端端的，沒想到短短幾秒內卻突然出現明顯抽搐，接著人便慢慢向側邊倒下。主持人見狀立刻要求工作員切換畫面，並迅速換上廣告，現場團隊緊急往烏雷尼亞身邊靠攏，想要提供協助。急救人員到達現場時，烏雷尼亞意識仍未恢復，當地媒體指出初步研判為心臟驟停，詳細死因必須等待後續解剖化驗後才能確定。

多明尼加資深媒體人馬力奧．烏雷尼錄影中途突然全身癱軟，失去意識。（翻攝自X）

烏雷尼亞倒下的畫面立刻在網路上瘋傳，許多網友感到震驚不已，留言悼念。烏雷尼亞長期在交通運輸領域進行司機與相關組織糾紛調解，受到地方社群信賴，因此他領導的同仁們對他驟然離世感到沉重與痛心，更誇他是位一生奉獻改善公共運輸的鬥士。目前烏雷尼亞的後事將由家屬安排相關事宜。

