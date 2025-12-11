自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

12小時達千人斬女優 峇里島拍片遭驅逐列黑名單10年

26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」。（翻攝自X）26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾達成千人斬目標的英國AV女優邦妮布魯（Bonnie Blue）在峇里島拍攝時，因內容色情觸及法律，慘遭印尼移民局宣布驅逐出境，並列入黑名單至少10年。印尼移民局長溫納爾科（Heru Winarko）今（11）在記者會上表示，邦妮等人濫用觀光簽證在峇里島拍片，故立即遭到遣返。

邦妮以觀光簽證入境，卻購買了一輛藍色廂型車，並改裝成性愛巴士（BangBus）拍攝色情片。（翻攝自X）邦妮以觀光簽證入境，卻購買了一輛藍色廂型車，並改裝成性愛巴士（BangBus）拍攝色情片。（翻攝自X）

26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」，創下與1057名男性進行馬拉松式性愛成為熱門話題。這次她與3名英國工作人員前往峇里島，他們拿著觀光簽證入境，卻購買了一輛藍色廂型車，並改裝成性愛巴士（BangBus）拍攝色情片。當地警方上週突擊他們的工作室，逮捕了邦妮及17名男性，其中14名澳洲公民已獲無罪釋放，而突擊當時邦妮與團隊正在拍攝性愛遊戲，聲稱「獲勝者可以與邦妮共度春宵」。

警方指出邦妮購買的廂型車並沒有登記證，駕駛車輛的英國男子也沒有國際護照，兩人將於明日在登巴薩地方法院出庭應訊。調查過程中，印尼當局查扣專業攝影設備、保險、壯陽藥物及隨身碟等證物，其中一人手機中有私人性愛影片，但並未對外傳播，不構成犯罪。移民官指出邦妮等人濫用居留許可進行商業內容創作，故遭驅逐。

當局表示將在法院判決確定後，執行遣返邦妮等人，並禁止入境印尼至少10年，期滿還可能延長。（翻攝自X）當局表示將在法院判決確定後，執行遣返邦妮等人，並禁止入境印尼至少10年，期滿還可能延長。（翻攝自X）

邦妮去年11月也曾遭到斐濟遣返，當時她與澳洲成人片女星安妮奈特也因類似爭議，遭到斐濟移民部長譴責，同時邦妮去年也被撤銷澳洲簽證。

目前邦妮等人護照遭沒收，未被拘留但受嚴格監控，無法離開印尼，當局表示將在法院判決確定後執行遣返，並禁止入境印尼至少10年，期滿還可能延長。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中