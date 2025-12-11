12小時達千人斬女優 峇里島拍片遭驅逐列黑名單10年

26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾達成千人斬目標的英國AV女優邦妮布魯（Bonnie Blue）在峇里島拍攝時，因內容色情觸及法律，慘遭印尼移民局宣布驅逐出境，並列入黑名單至少10年。印尼移民局長溫納爾科（Heru Winarko）今（11）在記者會上表示，邦妮等人濫用觀光簽證在峇里島拍片，故立即遭到遣返。

26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」，創下與1057名男性進行馬拉松式性愛成為熱門話題。這次她與3名英國工作人員前往峇里島，他們拿著觀光簽證入境，卻購買了一輛藍色廂型車，並改裝成性愛巴士（BangBus）拍攝色情片。當地警方上週突擊他們的工作室，逮捕了邦妮及17名男性，其中14名澳洲公民已獲無罪釋放，而突擊當時邦妮與團隊正在拍攝性愛遊戲，聲稱「獲勝者可以與邦妮共度春宵」。

警方指出邦妮購買的廂型車並沒有登記證，駕駛車輛的英國男子也沒有國際護照，兩人將於明日在登巴薩地方法院出庭應訊。調查過程中，印尼當局查扣專業攝影設備、保險、壯陽藥物及隨身碟等證物，其中一人手機中有私人性愛影片，但並未對外傳播，不構成犯罪。移民官指出邦妮等人濫用居留許可進行商業內容創作，故遭驅逐。

邦妮去年11月也曾遭到斐濟遣返，當時她與澳洲成人片女星安妮奈特也因類似爭議，遭到斐濟移民部長譴責，同時邦妮去年也被撤銷澳洲簽證。

目前邦妮等人護照遭沒收，未被拘留但受嚴格監控，無法離開印尼，當局表示將在法院判決確定後執行遣返，並禁止入境印尼至少10年，期滿還可能延長。

