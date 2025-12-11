自由電子報
娛樂 最新消息

阿吉仔拍片狂喊「我是中國人！」 台灣網友氣炸：你不懂那叫背叛

阿吉仔拍片談自己是中國人，遭台灣網友群起罵爆。（組合照，翻攝自Threads）阿吉仔拍片談自己是中國人，遭台灣網友群起罵爆。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕阿吉仔近日接連拍攝影片，內容大多圍繞「我從小就是中國人」、「兩岸一家親」等舔共論述，引爆大量台灣網友不滿。影片中，阿吉仔強調自己「說中國話、寫中國字、過中國節」、「我身上流著中華民族的血」，還稱「台灣是我家，但中國是祖國。」此言一出，留言區瞬間炸鍋，大批網友怒批「你不懂，那就叫背叛！」

「我不懂，我從小就說中國話、寫中國字、過中國節。」阿吉仔在影片中以「教育相同、文化相同」為基礎，強調自己從小就被教導要當「堂堂正正的中國人」，並指出家族世代源於中國，這份認同是「刻在骨子裡的信仰」，他反覆提及「我生在台灣，但我源於中國」，將自身定位在「兩岸一家親」的框架下，引發網路熱議。

然而，大批台灣網友並不買單，留言區湧入大量反對聲浪，有人直言「你的教育，是國民黨的愚民教育，我們會思考，你不思考，你可以移民去中國。」更有人嗆聲「台灣讓你活下來，既然祖國在中國，你可以回去那生活，不用在這邊大聲強調。」更有網友怒斥他的說法已「與現實脫節」、「你口中的認同，在我們眼裡就是背叛」。

甚至有網友翻出童年校園的標語反擊，「以前牆上寫的是保密防諜、反共抗俄、打倒共匪，你怎麼都不記得？」更多人嘲諷，「少囉嗦，直接入中國籍我就信你。」、「你不懂，那就叫背叛！」、「你曾經有的舞台，是台灣人支持才擁有的，現在賺不到錢了，也不必回頭踩台灣。這種行為只讓人覺得很可笑。」留言持續累積，討論熱度持續攀升。

點圖放大header
點圖放大body

