胡宇威罕暴怒！航空公司「賠償50美金」 陳庭妮「隔海安撫」老公

陳庭妮受訪聊老公。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮今出席世界展望會「紅包傳愛」公益活動，呼籲社會大眾正視兒少生存倒退的警訊。陳庭妮老公胡宇威上月罕見在社群動怒，點名某家外國航空公司，因延誤導致他行程被打亂，還沒有提出任何補償，讓他氣喊：「碰上職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗。」陳庭妮受訪時坦言，自己也是第一次看到他發這麼大的脾氣，因此看到當下立刻打電話安撫胡宇威，還幽默安慰他：「他那時氣噗噗的，我就回『哇你在演《航站情緣》，好浪漫喔！」

陳庭妮鮮少看到胡宇威氣急敗壞的模樣，頗為驚訝之餘，不忘用自己的方式千方百計隔海安撫他，像是「還好不是我碰到，你英文這麼好，我還有語言隔閡，會更困難」之類，她透露，胡宇威最後拿到航空公司50美元（約1500台幣）的賠償金。

話題一轉，問陳庭妮有沒有要辦婚禮？她轉頭問了身旁工作夥伴「到底結婚幾年？」，沒想到大家都一頭霧水，算不出來，後來查了過往新聞才知道是2023年7月在紐約登記結婚，正解是「已經結婚2年多」。

她提到夫妻倆不在意結婚紀念日、情人節，只在乎耶誕節，認為耶誕節就是要和家人一起度過的溫馨節日，像是今年公公、婆婆特別來台和他們一起過節。

她指出家中的慶祝方式，就是會在家煮飯、喝酒、聊天，交換明年願望，且每年都會在家中耶誕樹下擺放交換禮物。禮物都本著「知道他想要，但他捨不得買的」的初衷出發，像是她曾送胡宇威想要的咖啡機，胡宇威則送過她想要好幾年的手環，讓她相當感動，直呼：「手環想要好幾年，一直告訴自己『只是想要，不是需要』，很捨不得買，所以收到很驚喜。」他認為胡宇威很會送禮，沒送過有雷的。

此外，談到今天的公益活動，陳庭妮拋磚引玉捐出第一個紅包，再度呼籲：「只要多一個人願意一起，孩子的世界就有更多改變的希望。」期盼能夠號召更多民眾加入「紅包傳愛」行動、響應捐款，用紅包支持孩子的生活、健康、教育與希望，陪伴他們從困境中走出更堅實的步伐，相信明天、成為更好的大人。

