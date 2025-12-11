自由電子報
娛樂 最新消息

《眾生相》金馬導演來台喊如做夢「回到香港像回到現實」 張迪文全裸床戰自爆流鼻涕

導演李駿碩。（記者胡舜翔攝）導演李駿碩。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕勇奪金馬最佳導演的《眾生相》導演李駿碩，與入圍最佳新演員的張迪文再度訪台，李駿碩笑說，每次來台都有「走進童話世界」的感覺，「回到香港像回到現實，但來台灣就像做夢」，並透露金馬獎座目前放在父母家，「怕放我家被認出來。爸媽很開心，還會拿出去給叔叔伯伯們摸一下。」

回憶當初找張迪文演出，李駿碩笑稱當時要玩「狼人殺」欠咖，揪團後張迪文來報名，「他很會玩，那天玩到很晚，他隔天要工作，就住在我的工作室，後來我們聊起來，那就是合作的開端。」

張迪文。（記者胡舜翔攝）張迪文。（記者胡舜翔攝）

金馬當晚李駿碩拿獎，張迪文在台下哭成一片，張迪文透露是因為看到彼此信任的人，拿了一個華語電影的大獎，「覺得這個獎我有幫助他做到這件事，我成就、參與了這件事很高興，好像也沒有幾個演員，可以讓導演拿最佳導演。」

片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，來自導演自身經驗，甚至他交往10年的男友也參與演出。張迪文笑稱和導演男友對戲完全不尷尬，「他經驗豐富，而且所有演員都很專業。」李駿碩也幽默回道：「他（男友）跟其他人一樣啦！」

拍攝期間，張迪文曾在鼻過敏發作時拍親密戲，讓他苦笑回憶：「我吃了很多藥，鼻涕一直流，對戲的又是英國演員，我還要親他，超怕他覺得噁心。」導演則說因距離遠沒看到鼻涕，但意外讓張迪文更投入狀態。

對於全裸演出，張迪文坦然表示沒有壓力：「連梁朝偉（指資深）都露了，我一個新人有什麼不能露？」他更自嘲天生吃不胖，但仍享受大銀幕上的自己：「雖然瘦，但我覺得身體蠻漂亮的，有種美感。」李駿碩也補充，「他的自信正是我最欣賞的地方。」但忍不住吐槽他30歲之後就知道了。

張迪文。（記者胡舜翔攝）張迪文。（記者胡舜翔攝）

談到家人對於大尺度演出的反應，張迪文坦言剛開始家人非常反對，開拍當天凌晨正好母親起床，他又再度溝通，解釋電影的藝術性，希望不要因此心生芥蒂，直到電影入選柏林與金馬，他再次詢問家人是否願意觀看，但家人仍婉拒，「但他們願意讓我去拍，就已經很支持了。」

更有趣的是，張迪文的家人實際「入鏡」了拍攝過程：「劇組到我家化妝時，阿嬤還親自開車載我們去片場。有一次導演要到我家拍戲，他叫計程車，結果剛好叫到我媽的車。」片場故事意外多了家庭溫度。《眾生相》明天（12日）在台上映。



