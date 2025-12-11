陳泳希拜師Beyond前團員學粵語 為一個字苦練40分鐘險崩潰

陳泳希將推出首張粵語迷你專輯。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經入圍過金曲獎和金鐘獎的歌手「JUD」陳泳希，最近前往香港參加指標性音樂節Clockenflap演出，特別感謝師兄林宥嘉的邀請給予機會，另外她也向Beyond樂團前團員劉志遠學粵語，沒想到為了一個想要的「想」字，差點崩潰。

陳泳希談到：「多虧了宥嘉學長的邀請，我竟然能站上Clockenflap的Main Stage，這麼棒的國際舞台，真的非常榮幸！」她也在台上詮釋兩首粵語單曲《可憐》與《失望》，這兩首歌分別改編自她首張正規專輯《當我不敢說》內的《犧牲》與《影子》，而她獻唱的兩首粵語歌也會收錄在她首張迷你粵語EP《都是自己拿來的》。

另外陳泳希提到她向劉志遠學「粵語速成課」，就連師母也加入協助，她說：「整個過程其實滿好玩的，也讓我感受到粵語在口型、節奏上的細膩。」但透露發音大魔王是想要的「想」字，她崩潰喊道：「這個字我大概練了40分鐘！」但她仍自信給自己的粵語打99分，笑說：「我覺得我還算是滿有粵語天分的，剩下1分就留給想要的『想』，我會持續努力把它練好！」

陳泳希（右）到香港演出，開心和美國歌手傑瑞米查克合照。（華研提供）

這趟香港演出，陳泳希也開心追星，與美國歌手傑瑞米查克合照，她說：「我之前在創作的時候，會先看他做音樂的影片，讓我覺得有一個夥伴在一起做音樂的感覺。這次終於見到本人了，結果太緊張，這些話都沒有講出來。」

