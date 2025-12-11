韓女高中生直播遭羞辱 滿螢幕留言「膜」超級噁心

韓國女高中生進行直播，網友惡意刷留言「膜」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國一名正妹高中生在日本niconico平台直播時，俏皮問網友是否發現她和一個月前有何不同？沒想到突然所有留言都是「膜」，直播主被搞糊塗，也不明白滿螢幕的「膜」到底什麼意思？等到她轉過腦筋後才發現，這些惡意網友在指她「破處」，「膜」指的是處女膜。氣得女直播主大罵：噁心。

這段直播畫面也在日本網路瘋傳並引發熱烈討論，很多日本網友都覺得這些人非常可恥。還原當時狀況，韓國女高中生直播主問：「你們能看出來我和一個月前有什麼不同嗎？」許多留言像噴泉一樣的在畫面上瘋狂刷「膜」，也有人猜她豐胸、換髮型等等。由於發「膜」的人太多，讓直播主摸不著頭腦，好奇問「這個字是什麼意思？」，後來她在網路上查詢，才知道這些惡意網友指她處女膜沒了，直呼：太噁心了。

日本網友也把這段直播分享到X及5ch討論區，很多人嘆氣：「不要對nico直播的網友素質有什麼期待」、「腦子都是精液嗎？」、「這是性騷擾吧？」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

