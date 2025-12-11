自由電子報
娛樂 最新消息

瑪菲司勇奪首爾國際電影大賞 集郵宋智孝、TWICE多賢

瑪菲司與TWICE的多賢合照。（菲娛樂文創提供）瑪菲司與TWICE的多賢合照。（菲娛樂文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王「Mavis」瑪菲司昨盛裝出席「首爾國際電影大賞」，獲頒「亞洲演員新人獎」，成為本屆焦點之一。她上台時因為過度緊張，感言瞬間全忘光，笑稱「腦袋完全一片空白」。

昨天出席的藝人還有《Running Man》宋智孝、《黑暗榮耀》演員鄭星一、《請回答1988》國民爸爸成東日與TWICE成員多賢等韓流大勢明星。對於能與多位韓星同場，她直呼：「整個典禮我都處在興奮狀態，像走進夢幻的韓劇世界！」

對於獲得肯定，瑪菲司苦笑表示：「我原本想好的感言完全忘光，只記得不停說謝謝！」典禮結束後也在社群補上心得：「我真的非常非常興奮！謝謝主辦、謝謝評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」她坦言投入演戲後，更能感受每部作品的不易，「能在現場與這些我欣賞的演員們一起被看見，是非常榮幸，也非常幸福的事情。」

瑪菲司告白偶像宋智孝。（菲娛樂文創提供）瑪菲司告白偶像宋智孝。（菲娛樂文創提供）

當晚最令她「感動到快尖叫」的另一幕，是大合照時竟站在偶像宋智孝身旁。她鼓起勇氣示愛：「I like you very much, from Running Man！」激動直喊：「我真的非常喜歡智孝，她超親切，是我學習的榜樣！沒想到她還跟我一起比愛心，真的超級開心！」

