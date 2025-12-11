超扯！ 夯團成員被當「工具箱」心理重創去諮商

同根生新作《指仙》揭現代人戀愛焦慮。（笙根蘭陽提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾多次入圍金曲及金音獎的獨立樂團「A_Root同根生」新專輯再次翻玩神鬼傳奇，新歌《指仙》把網路交友軟體比喻為「用指尖召喚情感與慾望」的現代符咒，有趣的是，團員竟都是交友軟體的「絕緣體」，僅有DK及魷魚使用過，不過都慘遭「滑鐵盧」。

Ponay助陣同根生《指仙》MV。（笙根蘭陽提供）

提及《指仙》創作靈感，團長智博以都市文明焦慮為出發點，察覺戀愛課題仍是熱門話題，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」，智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版。」

主唱魷魚雖然體驗過交友軟體，但是才用幾天就發現平台上「可疑帳號」過多且詐騙氾濫，「我連滑手指都沒滑就刪了。」而DK雖然有「配對成功」，但卻因為太被動而失敗，「一直在等對方說第一句話，然後就沒有然後了！」私底下渴望談戀愛的DK坦言曾參加過朋友聯誼活動，不過也不了了之。

Ponay助陣同根生《指仙》MV。（笙根蘭陽提供）

被團員公認是「戀愛腦」的他還被爆料先前因為暗戀某個女生而自願當「工具人」的悲慘故事，主唱智博透露：「DK其實已經算是『工具箱』等級，即使這樣，對方還是不確認關係，DK也不被尊重，導致後來嚴重到需要心理諮商！」也因為多重打擊，讓對戀愛抱有憧憬的DK暫時抱持隨緣態度，「目前已經沒有像之前一樣急著想結婚，也覺得這個世道結婚生小孩要承擔的壓力很大，所以就慢慢調整心態。」

他們請來原民YouTuber Ponay助陣《指仙》，Ponay因為太喜歡這首歌，不僅寫歌、跨刀MV，還自告奮用加入編舞團隊，與編舞老師邱子瑋一起創造的動感十足的「手指舞」。上週五在台北信義新天地「APUJAN詹朴」門市辦快閃簽名會的他們，特別展現「舞功」，創下歌迷活動首次「不彈奏不演唱」、「只跳舞不對嘴」的全球首跳。

Ponay助陣同根生《指仙》MV。（笙根蘭陽提供）

值得一提的是，這次《指仙》從歌曲到MV的誕生，多虧許多「貴人」相助力挺，團員笑說：「這次真的是有神仙降臨在我們身邊。」除了Ponay跨刀寫詞外，MV原本因經費與檔期卡關幾度面臨腰斬，最後透過朋友詢問名導彭道森，獲得對方一口答應並排除萬難投入拍攝。最終MV成果也大受粉絲好評，短短一週衝上樂團歷年來觀看數最高的MV作品。

