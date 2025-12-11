自由電子報
娛樂 日韓

濱崎步連遭中國抵制 深夜3連發吐心聲「我仍相信人生美好」

濱崎步分享自拍照吐露近況。（翻攝自IG）濱崎步分享自拍照吐露近況。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕濱崎步近來接連遭中國方面取消上海、澳門的演唱會行程，在外界高度關注她的心境之際，她昨（10）罕見連發貼文及限動，自曝情緒轉折、舞台回憶與生活感悟。其中一句「面向有光的方向」格外引發討論，而她最後以「我依然相信人生是美好的」作結，被粉絲視為她面對變局後，主動向支持者釋出的暖心訊號。

濱崎步首先發文寫下，「既然決定要切換心情，就要切換。」坦言人生中有許多「想破頭也沒有答案的事」，因此選擇將自己調整到「面向光的方向」。這段直率又堅定的話語，被視為她沉澱後的心情日記，也讓粉絲感受到她面對壓力時仍保持清醒與正向的力量。

濱崎步以英文寫下「我依舊相信人生美好」。（翻攝自IG）濱崎步以英文寫下「我依舊相信人生美好」。（翻攝自IG）

接著，濱崎步在第一則限動提到，突然回想起去年FNS合作《Surreal》時，舞者的舞姿讓她內心崇拜到不敢說出口，「像千手觀音一樣震撼」，雖然當時情境不適合表達，但她心裡一直深深敬佩，最後也語帶鼓舞地說「我明天也會繼續努力」，展現對舞台的熱情始終如一。

然而，濱崎步在第二張限動則以兩隻愛犬躺在柔軟大床上的照片作結，並以英文寫下「我依然相信人生是美好的。」在經歷近期變動後，她以最溫柔的方式分享生活中的小確幸，引發粉絲留言力挺「她真的在努力找回光」、「這句話太暖了」，讓人再度看見濱崎步強大又柔軟的一面。

