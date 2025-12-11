北流耶誕小鎮點燈 大咖樂團歌手集合 「她」成虎姑婆

北流董事長黃韻玲領軍為北流耶誕樹點燈。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕臺北流系行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」盛大回歸。作為系列活動的重點，「耶誕音樂嘉年華」的售票演出將於12月20、21日於SUB舞台熱鬧登場。今年集結馬念先、鄭宜農、SherryZ 鄭雙雙等10組深受樂迷喜愛的音樂人，用兩天滿載能量的現場演出陪伴民眾迎接耶誕節到來。

活動將以12月13、14日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」揭開序幕，繼日前公布的首波亮點—— SUB 舞台售票演出將由10組人氣樂團與歌手輪番演出、第二波亮點也將在同一週末全面引爆。今年特別串聯16家園區店鋪推出25場免費音樂演出，曲風涵蓋爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等類型，其中包括屢獲金曲肯定的爵士鋼琴家許郁瑛 YuYing Hsu，她將在「小鎮音樂聚落」帶來限定演出。

北流耶誕小鎮盛大開展，12/13–12/28打造冬季沉浸式故事場景。（北流提供）

而由DJ與布袋戲共演的「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」，在「小鹿亂撞舞台」以經典臺語流行歌曲、布袋戲操偶與DJ文化激盪出全新臺味。

此外，獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」也將登上「小鹿亂撞舞台」，以融合南北管、月琴念歌與多元曲風的臺語搖滾展現新世代臺灣音樂精神。從《燒金蕉》、《不是路》到2024年最新專輯《萬事美妙》，百合花Lilium持續突破類型邊界，將在耶誕小鎮帶來充滿文化能量與現場魅力的演出。多組藝術家共同形塑今年耶誕小鎮最具風格的「店鋪音樂地圖」，為園區注入豐富而驚喜的聲音景觀。

今年4大特別企劃包含親子、音樂、教育與文化多重面向。其中，富邦文教基金會開發的《虎姑婆與他的朋友》是亞洲第一個專為6至10歲兒童打造的流行音樂節目，由陶晶瑩為虎姑婆配音，以9首原創歌曲陪伴孩子面對恐懼、勇敢表達感受。透過「孩子看見孩子」的視角，打造寓教於樂的節慶舞台。

作為北流冬季檔期的另一亮點，羅德．達爾原著《巧克力冒險工廠》美國百老匯魔幻音樂劇將於12月17日首度登台，在北流表演廳盛大開演。

