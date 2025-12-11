自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坤達風波後神隱 歐漢聲洩他近況《綜藝玩很大》回歸有譜？

歐漢聲出席「鑽石舞台之夜」記者會，被問到坤達近況僅回「他在反省了」。（記者傅茗渝攝）歐漢聲出席「鑽石舞台之夜」記者會，被問到坤達近況僅回「他在反省了」。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕坤達捲入閃兵案風波，《綜藝玩很大》由柯有倫、小刀暫代主持。近期三立電視透露坤達即將復工、回歸節目，今（11日）歐漢聲現身「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，被問及好友坤達近況，他僅簡短回應：「他在反省了，謝謝大家！」至於坤達是否將於近期復出，歐漢聲表示：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

現身活動的歐漢聲明顯瘦了一圈，自曝狂甩8公斤。（萬星傳播提供）現身活動的歐漢聲明顯瘦了一圈，自曝狂甩8公斤。（萬星傳播提供）

歐漢聲早前鬧婚變傳聞，今強調婚姻狀況「非常好」，還反虧先前夫妻分房的新聞：「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」至於先前傳出他想一家搬往沖繩定居，他澄清目前只是「多方觀察」，就看小孩喜歡哪一個國家，他也希望孩子趁年幼多看世界，「每次寒暑假都會固定安排他們出國看世界」。

歐漢聲今現身，整個人瘦了一圈，笑稱：「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了。」透露自己近來已成功減重8公斤，目前73公斤，以68公斤為下一個目標。還打趣提到最瘦的時候，是第一次離婚時，「當時我在北京兩年，最瘦瘦到62公斤。」被問到是否有可能「二度離婚」，他連忙澄清：「開玩笑的啦，不會啦。」更自嘲瘦下來外面誘惑變多，「以前變胖是不想惹事。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中