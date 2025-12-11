自由電子報
娛樂 日韓

李俊昊AAA才電翻高雄！《現金英雄》用「鈔能力」變草根英雄

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神李俊昊上週才在高雄主持AAA，掀起粉絲熱議，由他主演的全新影集《現金英雄》今（11）曝光正式預告與主海報，講述一個普通男人要面對結婚、生存、還要對付壞人，動用「鈔能力」拯救世界。

李俊昊（左）、金慧埈在影集《現金英雄》是男女朋友關係。（Netflix提供）李俊昊（左）、金慧埈在影集《現金英雄》是男女朋友關係。（Netflix提供）

《現金英雄》講述李俊昊飾演的主角「姜常雄」有著一肚子煩惱，困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然從父親手中獲得一項奇怪的超能力：「身上現金越多，力量就越強。」成為一名「草根系英雄」。

正式海報中，李俊昊一身狼狽、滿臉瘀青，身後站著一頭霧水的金慧埈，另外還有金秉澈喝醉就能穿透萬物，以及金香起的角色是吃下高熱量食物就能獲得念力，這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險。

《現金英雄》正式海報。（Netflix提供）《現金英雄》正式海報。（Netflix提供）

預告揭露李俊昊每當發動能力時，鈔票與硬幣四處飛散，很快的，他與韓國超人協會的成員們相遇，捲入邪惡組織「凡人會」，讓他原本平凡的生活瞬間天翻地覆。

《現金英雄》深刻探討現代社會中「真正的英雄」究竟意味著什麼，影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，打造出真正屬於現代的草根英雄。《現金英雄》於12月26日在Netflix獨家上線。

