娛樂 電視

簡廷芮捲「粿王不倫戀」 妹妹喜曝懷孕...鄉民歪樓喊：小心王子

〔記者李紹綾／台北報導〕簡廷芮憑藉電影《我的少女時代》中的校花「陶敏敏」爆紅，被封為「最美校花」，甜美外型和清新氣質讓人印象深刻。而她的妹妹簡廷倪也不遑多讓，今年9月接受男友求婚，隔月就火速登記結婚，近日喜曝做人成功。

簡家三姊妹擁有高顏值，左起為簡婕、簡廷芮、簡廷倪。（翻攝自Instagram）簡家三姊妹擁有高顏值，左起為簡婕、簡廷芮、簡廷倪。（翻攝自Instagram）

簡廷倪在社群貼出超音波照與性別趴花絮，開心分享迎接新生命的喜悅，她深情向寶寶喊話：「謝謝寶貝，選擇了我們陪你一起成長，從夢見你到確定你的那一刻起，再也沒有任何事讓我退怯，拚盡力氣守護你，只願你健康快樂，安穩長大，足矣。」

簡廷倪喜曝懷孕。（翻攝自Instagram）簡廷倪喜曝懷孕。（翻攝自Instagram）

簡廷倪（左）懷孕，與老公舉辦寶寶性別派對。（翻攝自Instagram）簡廷倪（左）懷孕，與老公舉辦寶寶性別派對。（翻攝自Instagram）

簡廷倪排行家中老三，上有兩位姊姊，大姊簡婕是模特兒，也曾和「國民男友」許光漢交往，二姊則是高知名度的簡廷芮。雖然曝光度不如兩位姊姊，但簡廷倪的IG仍吸引了9萬粉絲追蹤。她的懷孕喜訊一出，立刻在Dcard引發討論，網友紛紛送上祝福：「簡家兩姐妹都是進度神速，雙喜臨門，恭喜恭喜！」也因簡廷芮近來捲好友「王子」邱勝翊與粿粿的不倫戀，引起部分網友歪樓，留言提醒：「請小心王子。」

