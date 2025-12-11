自由電子報
娛樂 音樂

宜蘭市5千發煙火迎跨年 徐懷鈺、彭佳慧雙后獻唱

宜蘭市今年將在宜蘭運動公園舉行「2026璀璨蘭城」跨年晚會，超強陣容今天揭曉，除會施放超過5千發煙火迎跨年外，還邀請到天后徐懷鈺獻唱。（記者王峻祺攝）宜蘭市今年將在宜蘭運動公園舉行「2026璀璨蘭城」跨年晚會，超強陣容今天揭曉，除會施放超過5千發煙火迎跨年外，還邀請到天后徐懷鈺獻唱。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今年將在宜蘭運動公園舉行「2026璀璨蘭城」跨年晚會，超強陣容今（11）揭曉，除將施放超過5千發煙火迎跨年外，還邀請到徐懷鈺、彭佳慧等2大天后，以及「嘻哈男神」高爾宣等多組群星輪番獻唱，現場另有美食市集，並提供免費接駁車服務。

宜蘭市公所今天舉行跨年晚會記者會，徐懷鈺（左3）親自出席與市長陳美玲（右1）宣傳活動，帶來膾炙人口成名曲「我是女生」。（記者王峻祺攝）宜蘭市公所今天舉行跨年晚會記者會，徐懷鈺（左3）親自出席與市長陳美玲（右1）宣傳活動，帶來膾炙人口成名曲「我是女生」。（記者王峻祺攝）

宜蘭市公所去年將跨年晚會移師運動公園舉辦後，獲得廣大迴響，今年升級活動內容及舞台規劃、交通動線，集結13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作的頂規卡司與市民同歡，並重磅邀請到「國民天后」徐懷鈺及「雙語金曲歌后」彭佳慧登台。

跨年晚會當天，現場也規劃市集，提供美食與特色攤車，為便利民眾前往會場，市公所自12月31日晚上6點起，至元旦凌晨1點，提供免費接駁車，串接「宜蘭後火車站」、「宜蘭轉運站」與「宜蘭運動公園」，進行環狀巡迴接駁。

徐懷鈺將出席宜蘭市跨年晚會活動。（記者王峻祺攝）徐懷鈺將出席宜蘭市跨年晚會活動。（記者王峻祺攝）

晚會陣容之一的新世代人氣指標「未來少女」SOLOMOON紫月光今日打頭陣，徐懷鈺也親自出席與市長陳美玲宣傳活動，並帶來膾炙人口的成名曲《我是女生》，2隻愛犬同步亮相，透露對宜蘭市印象很好，是個友善動物、充滿人情味的城市。

宜蘭市長陳美玲說，今年活動會場設置大型裝置藝術「光舞之翼」，以張開雙翼象徵新年展翅高升，民眾當天拍照打卡後，至市公所官方臉書活動貼文「留言、按讚」，即可至服務台兌換手指雷射燈，數量有限換完為止。

點圖放大header
點圖放大body

