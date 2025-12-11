向佐淚崩喊「娛樂圈好恐怖」 遭嗆「扛不住別混」他回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕香港電影大亨向華強與「向太」陳嵐的大兒子向佐，近日在紀錄片《尋真之地》淚崩，成為討論焦點。他在節目中坦言，自己從小在娛樂圈長大，看過太多讓他不安的面孔，一度哽咽說：「我不想變複雜，我覺得他們很恐怖。」

向佐在節目中淚崩。（翻攝自微博）

一同上節目的網紅歌手丁真直白回說：「如果扛不住的話，那你別混這個圈子了。」節目播出後，引爆網友熱議，甚至傳出他可能打算退出演藝圈。對此向佐趕緊在微博澄清，「退圈這個想法暫時沒有」，還笑說「大房子還沒有蓋好呢」，希望把心中那個「不想長大的小孩」留住。

請繼續往下閱讀...

其實向佐這些年的壓力不小。從小含著金湯匙、背負「資源咖」標籤，加上父親向華強曾砸上億拍《封神傳奇》替他護航卻慘賠，批評聲量多年不減。他自己也承認，娛樂圈的環境太複雜，他只想過得單純，最好是全家能一起住，建一間大家都舒服的房子。而蓋房子的主導權，他已全交給太太郭碧婷，只希望能留一間小小的工作室給自己。

向佐（前排右）和郭碧婷（前排左）婚後育有一子一女。（翻攝自微博）

相較向佐的情緒濃度，郭碧婷這邊就淡定許多。她昨（10日）久違現身台灣活動，透露現在主要是自己一個人在台灣帶孩子，向佐則常常四處飛，夫妻幾乎是「遠距離婚姻」。但她不太在意老公是否天天聯繫，反而更重視孩子們是不是每天都能看到爸爸，「如果他沒跟孩子們聯繫，我才會想飛過去打老公」，語氣輕鬆又不失真情。

郭碧婷也說，嫁進向家後其實生活滿自由，公婆與老公都尊重她想住台灣的選擇，平常不必綁在一起，逢年過節再相聚就好。她也打趣提到婆婆「給很多錢錢」，一家人相處模式早就像老夫老妻般自然。

向佐在節目中淚崩。（翻攝自微博）

而向佐的父母向華強、向太，這回同樣被再度提起。向華強日前首度坦言，自己捧過許多明星，唯一失敗的是力捧兒子向佐，過去砸上億投資卻賠慘，「是上天給他的教訓」。但他也說，如今看到向佐走出自己的路，那些辛苦都變成驕傲。向太則繼續在背後支持兒子，一家人儘管各忙各的，情感仍緊緊連著。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法