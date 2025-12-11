自由電子報
娛樂 電視

41歲周曉涵罕曝沒結婚原因！吐露「鬼故事」：當然會害怕婚姻

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如合作舞台劇《婚內失戀》，劇中探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受。蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，41歲的周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感，「聽很多朋友抱怨：婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」

周曉涵（左）、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中，一對結婚15年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）周曉涵（左）、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中，一對結婚15年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

她也坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛，「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」。「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。

她首度挑戰舞台劇，提到初體驗不太敢試大舞台（像國家戲劇院等級），「所以想說在水源劇場演出可能是滿好的一個初嘗試。可以把自己以新人之姿丟進舞台劇的世界裡。」周曉涵此次在《婚內失戀》舞台劇飾演婚姻剛過甜蜜期的「安安」，雖然這對夫妻表面看起來相處得很累，開始感到孤單，但她認為安安和老公「阿偉」還是有滿滿的愛意。

蔡昌憲談起接下舞台劇角色的心情：「之前劇場表演經驗大多都是音樂劇，第一次要挑戰舞台劇，而且又是以婚姻關係為主題，是我過去比較少呈現的角色面貌。我第一次看劇本時發現，我碰巧跟中班阿偉一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋阿偉。」

《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出。（艾彼新創股份有限公司提供）《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出。（艾彼新創股份有限公司提供）

對於「婚內失戀」這個詞，蔡昌憲坦言一開始是好奇居多，因為比較不熟悉這個主題，他表示「閱讀劇本的過程中，其實這些事件、狀況、對話，對身處在婚姻關係內的人都會蠻有共感，並且在不同的人生階段，感受到的會不盡相同。」他也透露自己看到劇本一段超級有感：「我對『老公的避風港廁所』很有感，坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁。對於這樣的婚姻並不會害怕，更多是在思考如果我是阿偉，能夠怎麼面對。」

《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，12月16日中午正式啟售，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

