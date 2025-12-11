自由電子報
電影

《深度安靜》倒數100天先上預熱影片 曝張孝全出邂逅林依晨無聲交流

〔記者許世穎／台北報導〕台片《深度安靜》未演先轟動，先前入圍第62屆金馬獎７項大獎，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到導演沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。

林依晨（左）與張孝全第四度合作《深度安靜》，首次飾演夫妻，展現絕佳默契。（風起娛樂提供）林依晨（左）與張孝全第四度合作《深度安靜》，首次飾演夫妻，展現絕佳默契。（風起娛樂提供）

曝光的影片聚焦諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在圖書館的初次邂逅。這場帶有青澀悸動的戲份，不僅是全片節奏最明亮、最輕盈的段落，也是兩人情感悄然萌芽的起點。林依晨透露，她將依庭設定為「典型文組女孩」，習慣在圖書館默默讀書。拍攝時，兩人沒有台詞，全靠「聲音」互動，「我在畫重點時，突然聽到孝全也用筆發出聲音，彷彿在回應我。」兩人時而偷看彼此，最後自然地相視一笑，林依晨形容：「那種無聲的交流非常迷人，也替兩人的關係建立了最純粹的基調。」

張孝全則分享，這是全片開拍的第一場戲，在必須保持安靜的空間中，反而讓角色的真實情感自然浮現。「我們會先各自和導演討論，但彼此不知道對方談了什麼，所以Action後常會碰撞出意料之外的火花。」他也表示導演沈可尚給予高度自由，不拘泥劇本，「我們走著走著，就會在原本的基礎上長出新的節奏，那些當下生成的細微變化，是這場戲最迷人的地方。」

沈可尚談到，他給兩位演員的唯一指令是「聆聽對方的聲音」。他認為曖昧往往始於最細小的感知：「愛情就是那瞬間，你想靠近一個人，卻還不知道該怎麼做。」導演也揭露角色設定：諭明是建築系學生、依庭主修心理學，在圖書館裡，他們全靠聲音傳遞情感。他笑說：「每個 take 的節奏都不同、無法預測，這正是曖昧最動人的地方。」因此在張孝全埋首繪圖、林依晨塗寫筆記時，那不經意的聲音交流就自然發生了。

林依晨（左）與張孝全在《深度安靜》裡的邂逅片段首曝光。（風起娛樂提供）林依晨（左）與張孝全在《深度安靜》裡的邂逅片段首曝光。（風起娛樂提供）

片中圖書館選在由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」。沈可尚表示，空間線條簡潔、挑高明亮，「第一次踏進去就決定是這裡，它有讓時間凝結的力量。」這場戲也是全片唯一使用升降鏡頭的段落，把光影、人物與不同時間層次交織呈現。張孝全也認為圖書館正呼應片名意涵，「片名叫《深度安靜》，從一個必須安靜的場所開始最合適。」林依晨則補充：「圖書館象徵著一些祕密，那些長久被藏住、無法被翻開的祕密。」《深度安靜》將於2026年3月20日在台上映。

《深度安靜》電影倒數100天預告：

