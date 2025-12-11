自由電子報
娛樂 電影

《28年毀滅倒數》續作爆好評 第三部正式推動

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖驚悚神作《28天毀滅倒數》今年剛以《28年毀滅倒數》強勢回歸，續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》明年1月接力上映，近日試片後爆出絕佳好評，外媒《Deadline》今（11）日也報導，索尼影業已正式推動「《28年毀滅倒數》三部曲」的第三部計畫。

雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的演出，被形容「宛如惡魔附身」。（索尼影業提供）雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的演出，被形容「宛如惡魔附身」。（索尼影業提供）

外界盛傳，主演《28天毀滅倒數》的影帝席尼墨菲將在新片《28年毀滅倒數：人骨聖殿》中再度回歸，且正洽談出演全新的第三部；系列御用金獎提名編劇艾力克斯嘉蘭也已投入撰寫劇本。而席尼墨菲也同時擔任《28年毀滅倒數》以及《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的監製。

當初索尼取得《28年毀滅倒數》版權時，雖擁有拍攝第三部的選項，但起初並未立即拍板，而是選擇讓開創該系列的金獎導演丹尼鮑伊回歸執導第一部、《糖果人》導演妮亞達科斯塔接手第二部，兩部電影並以背靠背方式連拍。鮑伊先前也曾在受訪時表示，他有興趣執導第三部電影，外界也樂觀其成。

傑克歐康納（前）在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》，將展現徹底瘋魔的演出。（索尼影業提供）傑克歐康納（前）在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》，將展現徹底瘋魔的演出。（索尼影業提供）

而即將上映的《28年毀滅倒數：人骨聖殿》最近舉行試映獲得爆棚好評，影評大讚該片以複雜的語氣編織，成為描繪失控權力、殘酷又夢魘般世界的完美畫布，在上集結尾現身的傑克歐康納展現「徹底瘋魔」的演出，還有雷夫范恩斯飾演的凱森醫生也被大讚：「吞噬每一個音樂段落，宛如惡魔附身。」

《28天毀滅倒數》男主角席尼莫菲有望回歸演出《28年毀滅倒數》的第三部。（翻攝自IMDB）《28天毀滅倒數》男主角席尼莫菲有望回歸演出《28年毀滅倒數》的第三部。（翻攝自IMDB）

目前《28年毀滅倒數》第三部尚未定名，索尼影業也未回應相關消息。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於2026年1月16日在台上映。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》最新預告：

