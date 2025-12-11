「最常來台樂團」名號坐實！FTISLAND FTSODE首度移師海外

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團FTISLAND日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來台灣的樂團」，今（11）他們宣布將於明年1月24日在台大綜合體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，將實現說到做到的承諾。

今對FTISLAND可說是忙碌又充實的一年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行5首韓文單曲，更暌違6年發行日文正規專輯《Instinct》，接著巡演、辦家族演唱會、8月受邀在富邦悍將主場日演出，引領大巨蛋3萬多名觀眾大合唱。

FTISLAND將於明年1月24日在台大綜合體育館開唱。（希林國際提供）

FTISLAND頻繁來台演出，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦提及想更常到台灣表演、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來台灣的樂團」。

「FTSODE」系列演唱會自2023年起，固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」兩個單字組合而成，象徵將FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。

本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。

FTISLAND演唱會海報。（希林國際提供）

值得一提的是，FTSODE過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，展現該團與台灣PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼，期望透過演出與粉絲一同回顧這一年留下的美好時光。

FTISLAND演唱會門票將於12月20日上午11點在ibon售票及全台7-11 ibon機台開賣，演唱會票價為TWD6,580/TWD5,580/TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共3張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，相關活動資訊，請至希林國際 Chillin International 粉絲專頁。

