自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「最常來台樂團」名號坐實！FTISLAND FTSODE首度移師海外

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團FTISLAND日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來台灣的樂團」，今（11）他們宣布將於明年1月24日在台大綜合體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，將實現說到做到的承諾。

今對FTISLAND可說是忙碌又充實的一年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行5首韓文單曲，更暌違6年發行日文正規專輯《Instinct》，接著巡演、辦家族演唱會、8月受邀在富邦悍將主場日演出，引領大巨蛋3萬多名觀眾大合唱。

FTISLAND將於明年1月24日在台大綜合體育館開唱。（希林國際提供）FTISLAND將於明年1月24日在台大綜合體育館開唱。（希林國際提供）

FTISLAND頻繁來台演出，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦提及想更常到台灣表演、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來台灣的樂團」。

「FTSODE」系列演唱會自2023年起，固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」兩個單字組合而成，象徵將FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。

本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。

FTISLAND演唱會海報。（希林國際提供）FTISLAND演唱會海報。（希林國際提供）

值得一提的是，FTSODE過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，展現該團與台灣PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼，期望透過演出與粉絲一同回顧這一年留下的美好時光。

FTISLAND演唱會門票將於12月20日上午11點在ibon售票及全台7-11 ibon機台開賣，演唱會票價為TWD6,580/TWD5,580/TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共3張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，相關活動資訊，請至希林國際 Chillin International 粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中