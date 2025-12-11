《阿凡達：火與燼》上映倒數一週再曝新片段 世界巡迴影迷嗨翻

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》即將上映，世界巡迴造勢如火如荼進行中，柯麥隆率領柔伊莎達娜及山姆沃辛頓等主要演員出席各國首映，令鐵粉影迷嗨翻天，所到之處無不轟動。

《阿凡達：火與燼》即將上映，票房表現備受期待。（二十世紀影業提供）

電影也曝光最新片段，以及獲得金球獎提名、由麥莉演唱的主題曲MV，最新片段中，也變成了阿凡達的邁爾斯柯邁斯上校，與納美星「曼關人」領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球。反派密謀令人狠得牙癢癢，誰輸誰贏只能進戲院見分曉。

詹姆斯柯麥隆忙著世界巡迴宣傳《阿凡達：火與燼》。（二十世紀影業提供）

奧斯卡得主柔伊莎達娜賣力宣傳《阿凡達：火與燼》。（二十世紀影業提供）

而第83屆金球獎日前公布入圍名單，歌壇天后麥莉主唱配的主題曲《Dream As One》入圍最佳原創歌曲，全新MV也隨之公開。此外，電影未上映也先獲「票房成就獎」提名，足見該片市場潛力之巨大。《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映。

