娛樂 電視

丟丟妹直播驚見2大男神下廚！台韓「海鮮對決」萬人看傻眼

〔記者李紹綾／台北報導〕韓星李廷鎮演出影集《整形過後》，他特別為監製好友温昇豪來台宣傳，不僅力挺出席首映會，昨（10日）更破天荒現身「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動。

温昇豪（左）與李廷鎮（右）到捷運站《整形過後》角色海報前打卡。（六魚文創提供）温昇豪（左）與李廷鎮（右）到捷運站《整形過後》角色海報前打卡。（六魚文創提供）

直播中上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身「型男大主廚」。李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，再加入兩包泡麵，堅持滾煮4分鐘是靈魂關鍵，最終撒上蔥花香氣四溢。丟丟妹一口喝湯大讚：「太鮮甜了吧！」還要求翻譯立刻轉告李廷鎮「好吃。」不甘示弱的温昇豪則端出台式海鮮粥，以俐落切菜手勢震撼直播間，加入鮮蝦與蛤蜊煮出濃郁湯底，最後「油蔥酥」收尾驚豔全場，連李廷鎮吃完都點頭：「這超適合當下酒菜。」丟丟妹更笑說：「第一次遇到小幫手一直吃，還現場續碗的。」

下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆，「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜」。至於選擇端出韓式海鮮拉麵對決原因無他，「想讓觀眾看到簡單又能上手的料理，又有韓國風味，那就非韓式海鮮泡麵莫屬了」。

温昇豪（左）與李廷鎮（右）在「直播天后」丟丟妹（中）直播中，上演台韓廚藝對決。（六魚文創提供）温昇豪（左）與李廷鎮（右）在「直播天后」丟丟妹（中）直播中，上演台韓廚藝對決。（六魚文創提供）

此外，《整形過後》包下台北七大捷運站看板，包含忠孝復興手扶梯大面廣告牆，以及中山站地下街一字排開集結五位主演的角色海報，温昇豪也特別攜李廷鎮朝聖，在李廷鎮個人海報前打卡合影，留下值得紀念的一刻。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。劇情以温昇豪、張榕容、安心亞任職的「爵仕美診所」為核心舞台，劇情並不以醫療程序為爽點，而是透過每個「想變美」的個案，看見現代人的隱形傷口。《整形過後》將於13日晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

