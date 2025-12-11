《星廚之戰》林予晞逆風翻盤 「女子雙打」愛碎念意外圈粉

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立實境料理節目《星廚之戰》賽事越到後期越白熱化，多組主廚與明星廚助陸續遭淘汰，節目張力持續攀升。其中最讓觀眾驚喜的莫過於林予晞，原本看好她的搭檔張懷秋、陳庭妮先後出局，她卻一路撐到後段，被網友直封「冷靜派實力黑馬」。

林予晞在《星廚之戰》中，意外成為實力黑馬，表現獲觀眾一致好評。（三立提供）

林予晞自己也沒料到能走這麼遠，「我本來不覺得自己可以活這麼久，可能是因為我有一種咬牙苦撐的個性吧」，越比越撐、越撐越穩。林予晞坦言，自己從小對廚房有陰影。成長於傳統家庭，看著阿嬤在狹長廚房忙裡忙外，讓她一度立志長大後「不要過那樣的生活」。

多年演員經驗也讓她習慣凡事準備周到再上場，因此在接到節目邀約時第一反應是拒絕。然而製作方多次溝通後，她被節目的企圖與誠意打動，最終決定挑戰自我，「既然被看重，那就試試看吧。」

林予晞坦言靠「咬牙苦撐」一路挺進後段賽事，成為本季冷門黑馬。（三立提供）

沒想到她的特色碎碎念也在節目中意外爆紅，她笑稱：「就是人類圖喉嚨發光，正常發揮！」協助主廚時會忍不住自言自語提醒流程，避免做錯，沒想到變成觀眾最愛的喜感亮點。被問現實生活是否也這樣？她打趣說：「大家都忙著完成任務，應該沒空注意我，如果真的有人注意到，我可能就會閉嘴了。」

林予晞笑稱自己「喉嚨發光」，碎碎念反成節目亮點。（三立提供）

談到自己身為廚助的優勢，她認為是「默默準備」，即便主廚沒有要求，她仍會在家偷偷練習、做功課，但從不主動提起，「怕給主廚壓力。」這趟參賽不但讓她廚藝大躍進，也讓她第一次真正享受「靠自己完成一道料理」的滿足感。

林予晞一路以 Jessica 主廚為搭檔，她也坦白原因非常單純：「因為 Jessica 不嫌棄我是新手，還願意花時間栽培我。」她笑言自己重義氣，「這個恩情一定湧泉以報」。兩人被粉絲封為節目中的「女子雙打」、「林氏宗親」，默契與火花十足。

林予晞與Jessica主廚默契十足，被粉絲封為節目「女子雙打」。（三立提供）

至於拍攝最難忘的部分，她坦言：「每週都在練菜，根本沒時間洗衣服，也沒空剪頭髮，頭髮越來越長。」雖然忙得不可開交，但這段全心投入的日子，也成為她參加《星廚之戰》最珍貴的收穫之一。

《星廚之戰》持續熱播中，不少觀眾看著林予晞從「抗拒下廚」到「實力黑馬」的轉變，紛紛留言力挺：「有她在，節目更好看了！」《星廚之戰》於華視主頻每週日晚間8點播出，三立都會台週六晚間8點、緯來綜合台晚間10點，以及 LINE TV、Hami影劇館+ 每週日晚間11點更新。

