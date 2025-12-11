自由電子報
娛樂 電視

楊貴媚出道被親戚潑冷水！曝入行40年心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚擔任公視節目《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪住在高雄的插畫家兼私廚的黃正宇一家人，常用搞笑風格的插畫紀錄家人的生活點滴；楊貴媚在節目中分享自己的成長故事，與出道四十多年一路以來的努力。

楊貴媚以歌手身分出道，隨後在影視圈以精湛演技獲獎無數，她第三度擔任《誰來晚餐》的神秘嘉賓，卻第一次遇到受訪家庭中的小朋友，因為出現的不是自己的偶像而當場失望落淚，楊貴媚見狀馬上前去安慰、逗對方開心，展現出影后超親民一面，也成功收服小朋友的喜愛，結束後還被送上一個熱情的大擁抱，讓楊貴媚打趣說道：「這就是人跟人之間有相處才會產生情感，沒有相處之前，看到我就會哭。」

節目上，楊貴媚分享自己的成長故事，她回憶自小就在父母嚴厲的管教下長大，在成長過程中常因此備感壓力，但隨著年紀的增長，也開始慢慢理解了父母的苦心。她也提到母親在她小時候就常常叮嚀「嘴巴甜一點，就算做錯事也比較容易能獲得原諒」，如今已出社會多年的楊貴媚，現在回想起這段話更有所體會，她表示：「對啊，嘴巴甜一點，你去外面做任何事就會有很多貴人；面對每一件事情，挫折也好或是接受幫助也好，回頭再去想，都是印證了媽媽說的話。」

談到演藝生涯，楊貴媚坦言自己從影四十多年來，一路都是靠家人們的支持與自己的堅持，才一步步打拚出今天的成就。

面對演藝圈環境各種不同的變化，楊貴媚分享自己最好的應對方式，就是要懂得去學習，並且不忘自己喜歡演戲、喜歡唱歌的初心，她表示：「我就是把這個工作做好就好了，其他的事都跟我沒有關係，做自己覺得正確、不傷害別人的事。」

楊貴媚還提到自己當初入行，還曾被親戚潑冷水，她表示：「親戚以前都說我撐不久，但我一撐就撐了四十幾年。」她笑說自己都可以把頭抬起來，自豪的同時也不忘強調重點也是要自己夠努力，「因為你自己選擇的工作、自己選擇的人生目標，除了靠自己的努力，沒有人可以幫你。」

