王傳一合體大師跨界說相聲 揪「4超豪華卡司」連番助陣

〔記者蕭方綺／台北報導〕王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，將於明年（2026年）2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演。今宣布特別邀來豪華客座嘉賓陣容，邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友一齊走進劇場輪番加入演出，堪稱強勢合體的夢幻卡司。

王傳一、朱德剛首次合作相聲脫口秀，趣味橫生。（嚞娛樂提供）

唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的一位，過去曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇《花甲男孩轉大人》中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由 戲劇女神賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來國民姑姑海裕芬坐鎮、高雄壓軸場 將邀最近喜事連連的金鐘最佳主持人陳漢典鬥陣開講，他們的加入，也讓每一場都成為不能錯過的限定版演出。

王傳一找來唐從聖（左起）、賴雅妍、陳漢典、海裕芬四位好友一齊走進劇場演出。（嚞娛樂提供）

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。

《壹加一剛好比三小》巡演首站臺中中山堂，口碑場將於2026年2月28日開跑，接續於台北南海劇場（3月7、8日）、新竹縣演藝廳（3月21日）以及高雄大東文化藝術中心（4 月 25 日）登場，購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

