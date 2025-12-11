自由電子報
娛樂

CORTIS爆紅收割姐姐粉！柯震東竟跟風喊：成為蕭亞軒

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國BIGHIT MUSIC時隔6年推出的新人男團CORTIS於 2025 年 8 月正式出道，由James（趙雨凡）、主訓、Martin、成玹、乾鎬平均 17 歲的成員組成。憑著《GO!》、《FaSHioN》等洗腦出道曲迅速吸粉，被韓媒封為「怪物新人」，青春形象和強烈舞台魅力，也讓他們短時間內擄獲大量姐姐粉。

CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封「怪物新人」。（翻攝自IG）CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封「怪物新人」。（翻攝自IG）

CORTIS爆紅之際，網路瘋傳一句流行語：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，因蕭亞軒過往以「小鮮肉收割機」形象廣為人知，網友紛紛拿CORTIS粉絲年齡層向上躍升來開玩笑，直呼大家都快「成為蕭亞軒」。

柯震東跟上CORTIS熱潮，在社群喊出「懷疑蕭亞軒 理解蕭亞軒 成為蕭亞軒」。（翻攝自IG）柯震東跟上CORTIS熱潮，在社群喊出「懷疑蕭亞軒 理解蕭亞軒 成為蕭亞軒」。（翻攝自IG）

沒想到更有趣的是，蕭亞軒的前男友柯震東竟然也在社群加入這股風潮，面對CORTIS席捲全網的魅力，他在社群打出COER（CORTIS粉絲名），接著表示：「懷疑蕭亞軒 理解蕭亞軒 成為蕭亞軒」，讓粉絲笑到不行。

網友看到後紛紛留言：「沒看過玩自己前任女友梗ㄉ」、「按照這個道理，你就是當時Elva的Cortis」、「這梗只有你最適合說」、「連這是消費前女友嗎哈哈哈」、「應該是….崇拜蕭亞軒 想念蕭亞軒了」。

