娛樂 最新消息

唱紅《學貓叫》女星癌症復發 停播一年驚傳「人沒了」

〔娛樂新聞／綜合報導〕被封為「中國第一網紅」的馮提莫，憑《學貓叫》一曲爆紅後成功跨界演藝界，然而她在2023年7月震撼宣布罹患甲狀腺癌末期，所幸手術順利，隔月逐漸恢復工作。不過近一年來她再度全面停播，引發粉絲各種猜測。

「學貓叫」馮提莫癌症復發，本人打臉不幸謠言。（翻攝自微博）「學貓叫」馮提莫癌症復發，本人打臉不幸謠言。（翻攝自微博）

馮提莫一年沒開直播後，日前以團播形式重新回歸。她在直播裡透露，過去這段時間之所以完全停工，是因為甲狀腺癌復發且轉移，但也立即安撫粉絲表示，自己已完成手術並恢復良好，現在照醫生的叮囑「不熬夜」、「保持心情愉快」即可。她強調自己狀態穩定，粉絲不用擔心。

她坦言與其因病只待在家或四處度假，她還是更喜歡做自己熱愛的直播，「比起因為身體狀況，只待在家裡或出去玩，我還是更喜歡做熱愛的直播。」馮提莫也解釋，除了健康因素外，她與原東家合約期滿，決定自立門戶，成立自己的傳媒公司，希望能將十多年直播主的經驗傳承給後輩，幫助新一代想投入直播的人。

馮提莫停播一年後回歸，證實甲狀腺癌復發並已完成手術。（翻攝自微博）馮提莫停播一年後回歸，證實甲狀腺癌復發並已完成手術。（翻攝自微博）

至於外界盛傳她之所以消失，是因為「人快沒了」、「結婚生子去了」等荒謬揣測，她也笑著親自澄清：「不是真的。」

