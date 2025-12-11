周董好友被控侵占156萬 首判無罪關鍵曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕和天王周杰倫情誼深厚的范牧群，多年來跨足餐飲與手搖飲市場，曾打造「Mr.J義法廚房」、「麥吉 machi machi」等話題店家，更常獲周杰倫力挺站台。不過，有消息指出，他先前遭前合夥人指控擅自匯走公司資金156萬3522元，涉犯業務侵占罪，並遭北檢起訴。台北地院於11月28日做出一審判決，認為證據未達有罪標準，宣判無罪。

范牧群創業版圖擴張時，周杰倫（圖）常伸出援手站台支持。（翻攝自IG）

據《CTWANT》報導，本案源自2018年范牧群與多名友人共同成立「蜜酪香股份有限公司」，將日本由布院知名半熟起司蛋糕引進台灣設櫃販售，但業績不如預期，公司最終在2023年底歇業。期間因資金調度問題引發內部不和，股東指控范牧群將公司款項分10筆匯入個人帳戶，總額達156萬多元。

周杰倫多年好友范牧群（右）捲入官司，涉侵占公司資金爭議，一審獲判無罪。（翻攝自YouTube）

法院審查後認為，創業初期支出繁雜，由負責人以個人金額先行墊付、再由公司支付返還，屬常見做法，加上證詞指出范牧群實際墊付超過373萬元，金額遠高於遭指控的匯款，因此難認定是侵占行為，最終裁定無罪。

范牧群出身建築背景，因熱愛經營事業而投入餐飲與飲品領域，從「美好年代」、「YumYum Deli」到牽手周杰倫與昆凌打造的「麥吉 machi machi」皆出自他之手，「麥吉」更因《說好不哭》MV場景加持，再次爆紅。

