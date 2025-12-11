友誼重量戰勝體重負擔？醫生警告「再不減重，性命不保！」

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道全新真人實境秀《重量級室友》重磅登場，揭開一段關於極限減重、閨蜜情誼與母愛的真實挑戰。主角Jasmine和Nesha，兩位個性鮮明的女孩，從網路相識的陌生人，變成親密無間的好友兼室友。但因兩人對高熱量食物來者不拒，健康面臨考驗，她們將攜手踏上一場重塑健康的旅程，展開充滿挑戰的健康復甦任務！

《重量級室友》的主角Jasmine，為了陪女兒長大，下定決心改變自己。（TLC提供）

當醫生對Jasmine發出「再不減重，性命不保！」的致命警告時，這對好友意識到她們必須做出改變，展開攸關生死的健康反擊戰。《重量級室友》真實記錄Jasmine從心理抗拒到勇敢接受治療的掙扎與決心，同時見證母愛如何成為她面對生命的強大力量。

請繼續往下閱讀...

在《重量級室友》中，好友依年紀與生活習慣，計算Jasmine的預期壽命。（TLC提供）

然而，Nesha始終抗拒接受手術、遲遲無法下定決心，當Jasmine積極求生，Nesha卻猶豫不前，兩人角色因此開始轉換，室友間的緊張一觸即發。她們必須在建立新的生活界線、克服舊有惡習，以及攸關生死的賭注中掙扎求生。

在《重量級室友》中，外科醫生指出，Jasmine須盡快接受治療。（TLC提供）

這場人生轉捩點，將以最嚴峻的方式考驗她們的承諾、意志力，以及堅不可摧的閨蜜情誼。儘管挑戰無窮，她們誓言將永遠做彼此最強大的後盾。《重量級室友》將於今（11）日起每星期四晚間11點在TLC旅遊生活頻道首播。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法