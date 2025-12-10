自由電子報
娛樂 最新消息

台灣直接開兩場！CNBLUE世巡台北高雄都有 3月北流先登場

CNBLUE是鄭容和的主唱。（翻攝自IG）CNBLUE是鄭容和的主唱。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團CNBLUE將於2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，並確定於3月7日唱進台北流行音樂中心。這次巡演以首爾為起點，預計橫跨亞洲多個城市，台灣直接北高各開一場，台北、高雄先後登場，勢必掀起藍色旋風。

演唱會名稱「3LOGY」象徵三位成員所打造的完美結合與和諧音樂世界，傳遞歷經歲月淬鍊後更強大、緊密的樂團能量。官方釋出的視覺海報中，光與影交織成三角形意象，搭配三人沉穩卻魅力十足的身影，呼應巡演主題，也展現更加成熟洗鍊的風格。

CNBLUE票價圖。（和協整合行銷提供）CNBLUE票價圖。（和協整合行銷提供）

此次世界巡迴將從首爾出發，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，未來還有機會再增加新的都市。除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲《心盜夜》，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。近年他們也持續活躍於韓國各大學祭與音樂節現場，展現穩定實力與爆發力兼具的現場表現，被譽為「公演職人」。

CNBLUE將於明年3月7日唱進北流。（和協整合行銷提供）CNBLUE將於明年3月7日唱進北流。（和協整合行銷提供）

CNBLUE明年3月7日（六）《2026 CN BLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》台北站門票將於12月17日星期三下午13:00於年代售票系統全面啟售，票價為新台幣6880/5880/4880/3880等4種，更多場次與售票詳情，請查詢和協整合行銷公告。

