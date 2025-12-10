仙塔律師形象翻車遭拱拍SWAG？ 李怡貞：一碼歸一碼

仙塔律師李宜諪形象翻車，竟有網友拱拍SWAG！（ 翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近不少女藝人或女網紅形象翻車，包括「粿王不偏戀」女主粿粿、「和男友拆帳撕破臉」的家寧，以及捲入詐騙案的仙塔律師李宜諪，都有網友拱拍SWAG。對此現象，女人大律師李怡貞認為「一碼歸一碼」，同為女性，她對網友提出此建議感到不公與憤怒，也認為仙塔律師對此言論沒有提出反擊感到不解，李怡貞強調，當事人既非「性犯罪」相關的被告，也沒有睡闆，為何要被這樣連結？

李怡貞律師昨在臉書發文寫道：

仙塔律師認罪以後，開始有人鼓譟說可以加入Swag 拍片挽救聲量。

平心而論，我看到這樣的說法真的覺得有點憤怒，為什麼漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？

之前其他一堆更可惡的男律師，滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？？？

涉入詐騙行為且身為多人追蹤公眾人物的律師確實罪責難逃，而且也不該矯飾亂辯，更需要負擔更多的社會責任，責無旁貸。

但是

沒有律師會像某作ㄐㄧㄢˋ自己為樂的魍紅加入成人平台還開記者會光榮下海，不管男女。

人非聖賢，希望我們都能夠謹記在心，至少她最後做到承認錯誤。

