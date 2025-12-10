自由電子報
娛樂 最新消息

江蕙推手組百人團隊出手了！18歲神秘逆天正妹空降歌壇

陳子鴻大手筆打造AI歌壇怪物新人Heya。（喜歡音樂提供）陳子鴻大手筆打造AI歌壇怪物新人Heya。（喜歡音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕天后江蕙前經紀人、重量級音樂教父陳子鴻親自操刀的虛擬原民少女Heya今（10）日正式降臨樂壇，18歲、能唱、能跳，歌聲打動人心，首支MV《HEYA》上線就被形容為，「今年最有可能把AI歌壇打出新高度的怪物新人」。

Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）

Heya的人設曝光引發討論：這位女生來自台灣的山海能量、個性內斂又神秘；但遇到不公義，她又能瞬間變成正義女戰士，專門替弱勢站出來；最扯的是還有「逆天音域」，自然的歌聲完全不科學。

Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）

陳子鴻形容：「打造Heya的過程，拍成紀錄片都嫌不夠。」AI技術更新快到追不上，但他偏偏反骨：「不只要做到最新，還要最有靈魂。」把Heya當真人一樣養成，不停打掉、重來，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子。

Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）Heya首支MV已上線。（喜歡音樂提供）

其實，這並不是陳子鴻第一次踏足虛擬歌手，上一次他與科技大廠合作推出的「米拉蜜」，他承認並不滿意，雙方對審美的概念有太大的落差，「跨業合作在溝通和認知之間，擦出的往往不是火花，而是火氣，有鑑於此我才決定自己來！」

虛擬歌手Heya擁有逆天嗓音。（喜歡音樂提供）虛擬歌手Heya擁有逆天嗓音。（喜歡音樂提供）

這次他將發球權留給自己，積極尋找新創團隊合作，從初期的 3D 建模、動捕（動作捕捉）、面補（面部捕捉）技術，到全AI生成以及動捕結合AI，帶領喜歡音樂團隊從最基礎學起，組成百人團隊，兵分三路，用三組人馬同時進行不同歌曲的MV。

在音樂層面，陳子鴻親自為Heya量身寫曲，將來是否想帶著Heya角逐金曲？他直言：「我們音樂和MV都很有誠意，當然會去報名挑戰。」MV則交給AI動畫大師、導演陳志信打造，但導演撂話現在的AI MV轉場炫到像大型煙火秀，他都看膩了，這次反其道而行：拍一支像8、90年代的MV，樸實而戳心。

整支MV都走紀錄片式真實風，加入動保、環保、教育議題，更包含對AI教育危機的控訴：「現在孩子遇到問題，第一個問的不是老師，是CHATGPT。」甚至拿AI的錯誤答案去跟老師吵架，導演霸氣直言：「我們的孩子正被AI教育，被教成機器人！」因此MV裡老師是披著人皮的AI、學生全是無表情機器臉，畫面震撼。

當被問到Heya未來會不會辦演唱會？陳子鴻笑說：「如果有渴望，什麼事都有可能。」至於粉絲最關心的「男友線」？他也大方認了：「正在規劃、物色中，等她成長成熟，白馬王子就會出現。」一句話讓粉絲敲碗：「拜託快點讓她談戀愛！」

