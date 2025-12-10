自由電子報
娛樂 最新消息

傻子與白痴衝泰國 找到「爆發點」掀高潮

傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《2025 GMA金曲國際音樂節》藉由「國際音樂節交流計畫」，持續將臺灣音樂推向全世界，拓展國際曝光，「傻子與白痴」登上泰國曼谷指標性音樂節「Cat Expo」舞台，打破語言隔閡，為泰國聽眾展現該樂團獨特且迷人的搖滾樂風。

為期兩天的「Cat Expo」匯聚近百組風格多元的海內外音樂人，傻子與白痴坦言，儘管身為音樂節常客，首次在泰國登台演出依舊難掩緊張和興奮之情，「我們整個團都很興奮，希望可以把我們的音樂帶給不同地方的人認識。」也把握機會與當地音樂人交流，特地欣賞了泰國創作歌手Numcha的演出，對她輕鬆且慵懶的音樂風格留下深刻印象：「這是我們比較少有的音樂風格，希望有機會跟她合作。」

傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）

傻子與白痴也分享，一開始擔心與觀眾語言不通，無法將樂團的能量完整傳達給觀眾，卻驚喜發現台下有許多聽得懂中文的觀眾，讓他們直呼感動：「身在異鄉遇到認識的人、跟你講同樣語言的人，其實也是一種緣份。」，並透露泰國觀眾一開始反應較為含蓄，但只要找到一個爆發點，他們便能漸入佳境，認為表演當下的能量傳遞非常有效，以「更野蠻、更搖滾」的特別歌單征服了泰國觀眾。

傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）傻子與白痴首登泰國舞台 。（傻子與白痴提供）

隨著全新EP《在沒有答案的日子裡》在10月份發行，傻子與白痴分享這張EP主要講述在探索「想要成為什麼樣的人、過什麼樣的生活」時所經歷的迷惘，他們強調這份疑問正是進步的關鍵，並鼓勵聽眾朋友不需要過度揣測其中的意義。

