華語歌手第一人！孫盛希登上韓國「指標性」音樂節目

孫盛希登上韓國知名音樂平台 dingo Music 。（翻攝自dingo）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫盛希今年收穫滿滿，成為首位登上韓國知名音樂平台 dingo Music指標系列節目《Killing Voice》與《TEXTED》的華語歌手，正式打開國際舞台。

此次受邀登上dingo，可說是華語音樂在韓國主流平台上的重要突破。dingo過去以邀請韓國頂尖歌手現場演唱而受到亞洲市場高度關注，而孫盛希成為節目開播以來首位演出該單元的華語歌手，她以一次完整演唱十首橫跨11年的代表作，展示兼具爆發力與細膩情緒的聲線，讓更多國際樂迷看見她音樂實力。

談起錄製心情，孫盛希分享：「能在韓國用我的語言和作品被聽見，是非常難得的時刻。」她也透露未來將持續拓展海外企劃，包含舞台演出與國際合作等，盼讓更多人透過她的作品認識華語音樂的多元樣貌。除此之外，孫盛希也驚喜與創作歌手裘德、鄧杰各別合作歌曲。

孫盛希2025年大豐收。（滾石提供）

回望2025，孫盛希形容這一年「像跑一場馬拉松」。上半年巡演、下半年連續發行《Tidy It Up》、《Never Cared》等單曲，加上兩部討論度極高的 Netflix 影集 OST—《回魂計》主題曲《Broken World》與《如果我不曾見過太陽》片頭曲《曾經見過太陽》皆廣受好評。她笑說：「轉眼就年底，今年過得很扎實！明年的作品也正在安排，希望帶來更多新的驚喜。」

孫盛希年末演出不間斷，12月12日她將參加「漂遊者森林音樂祭」，將帶來平時較少演唱的歌曲，跨年則受邀在「大新竹跨年晚會」演出，預告將帶來不同的舞台呈現。隨著尾牙季到來，邀約也如雪片般湧入，可以說是「大豐收」。展望邁向2026年的音樂旅程，她也透露已規劃上下半年主要計畫，「很多歌迷敲碗專輯，雖然短期內應該不會以專輯形式推出；但希望能去更多城市巡演，見到世界各地的歌迷。」

