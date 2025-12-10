自由電子報
娛樂 最新消息

對方男友在場！HowZ躲廁所偷情畫面外流 自願成「小王」

Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕HowZ推出新專輯，首發單曲《凌晨五點鐘》探討一夜情，第二波主打《Mr. Wang》講的是第三者的故事，在歌詞裡直白地唱著「我甘願當小王／我只想霸佔妳身體」，挑戰大家的道德底線。

聊起歌曲的靈感，HowZ坦言常聽到身邊有人困在挑戰道德底線的感情糾葛裡，覺得不管是什麼性別，都有機會在情慾跟道德的拔河中拉扯，自認非道德魔人，不會去對朋友的行為指指點點。

Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）

若有朋友在被刻意隱瞞下，意外當了「老王」，HowZ則認為發現當下就應該即時處理衝突，絕對會是最好的解法。他認為若不小心當了「老王」，最重要的是要在「錯誤中學習」，在適當的時刻結束三角戀，尋找自己內心真正渴求的感情寄託，才能夠好好的談戀愛，安放彼此的靈魂。

Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）Howz新歌挑戰道德紅線。（皓室創意Light House提供）

MV延續《凌晨五點鐘》的劇情，HowZ意外當了「老王」，在酒吧遇到一見鐘情的那位女生，另一半帥氣的現身，但兩人眼神仍然有意無意的交纏，最後在HowZ的想像裡，兩人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，元配男主角則在酒吧，全然無知的吃著美食。

聊起印象最深刻的事，他透露主要還是跟女主角親熱的戲，因為之前沒有這樣的經驗，也跟現實生活中的狀況不一樣，要在鏡頭前好看，又保持應有的專業，真的是一件不容易的事情。

轉眼已經2025年底，被問到有什麼想和今年的自己說的？HowZ表示「我很感謝這一年發生的一切，我想這張專輯涵蓋了我對於這幾年的體悟和對於未來的想像，明年會是更精彩的一年！」

